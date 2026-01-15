बैन के पीछे सबसे बड़ी वजह पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली डोर है. इन डोर पर कांच, केमिकल की परत चढ़ी होती है. ये मेटैलिक तार से बनी होती हैं. जब ये सड़कों पर लटकती हैं तो मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों का गला काट सकती हैं.