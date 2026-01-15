जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की रिलीज डेट आई सामने, फर्स्ट पोस्टर भी हुआ जारी

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म 'लवयापा' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. अब एक्टर की दूसरी फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. उनकी इस फिल्म का टाइटल 'एक दिन' है जिसका पहला पोस्टर भी सामने आ गया है. इस फिल्म में उनके साथ साउथ हसीना साई पल्लवी बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी.

'एक दिन' का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसमें जुनैद खान और साई पल्लवी नजर आ रहे हैं. पोस्टर में दोनों बर्फबारी के बीच आईस्क्रीम खाते हुए चलते नजर आ रहे हैं. इस दौरान जुनैद ने ब्लैक जैकेट, ब्राउन मफलर और ब्लू डेनिम पहना हुआ है. वहीं साई पल्लवी ब्लैक ओरवरकोट और पर्पल टोपी पहने दिखाई दे रही हैं.

'एक दिन' की रिलीज डेट

'एक दिन' में जुनैद खान साई पल्लवी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. इस फिल्म के जरिए साई अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. 'एक दिन' आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाई जा रही है. इस फिल्म को सुनील पांडे ने डायरेक्ट किया है. 'एक दिन' 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इससे पहले 16 जनवरी 2026 को फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा. फिलहाल फिल्म की बाकी स्टार कास्ट का खुलासा नहीं हुआ है.

जुनैद खान का फिल्मी करियर

जुनैद खान ने साल 2024 में फिल्म 'महाराज' एक्टिंग डेब्यू किया था. उनकी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी जिसमें शरवरी वाघ ने लीड एक्ट्रेस का किरदार अदा किया था. इसके बाद जुनैद ने 2025 में फिल्म 'लवयापा' से बड़े पर्दे पर कदम रखा. इस फिल्म में उनके साथ खुशी कपूर लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखाई दी थीं. वहीं अब जुनैद 'एक दिन' में नजर आएंगे.

'रामायण' में सीता बनेंगी साई पल्लवी

साई पल्लवी के वर्कफ्रंट की बात करें तो 'एक दिन' के बाद एक्ट्रेस 'रामायण' में दिखाई देंगी. इस फिल्म में वो सीता का किरदार निभाने वाली हैं. 'रामायण' दिवाली 2026 पर थिएटर्स में दस्तक देगी.