हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटU19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट

U19 World Cup 2026 IND vs USA: अंडर-19 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भारतीय अंडर-19 टीम ने यूएसए अंडर-19 को 107 रनों पर ऑलआउट किया. हेनिल पटेल ने 5 विकेट लिए.

By : शिवम | Updated at : 15 Jan 2026 04:02 PM (IST)
अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय अंडर-19 टीम ने यूएसए अंडर-19 को 107 रनों पर ढेर किया. हेनिल पटेल ने 5 विकेट लिए. दीपेश देवेन्द्रन, अम्ब्रीश, खिलन पटेल और वैभव सूर्यवंशी ने 1-1 विकेट चटकाया. यूएसए के लिए नितीश रेड्डी ने सर्वाधिक 36 रन बनाए.

यूएसए अंडर-19 टीम के 6 खिलाड़ी ऐसे रहे, जो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. ओपनर अमरिंदर 1, कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव शून्य, अमोग रेड्डी 3, अदित कप्पा 5, सब्रीश प्रसाद 7 और रिषभ राज शून्य पर आउट हुए. खिलन पटेल ने रिषभ राज शिम्पी को बोल्ड कर पारी में अपने 5 विकेट पूरे किए. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने नितीश रेड्डी को आउट कर यूएसए की पारी को समाप्त किया.

हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट

क्वींस स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. यूएसए का पहला विकेट दूसरे ओवर में गिरा था, हेनिल पटेल ने अमरिंदर गिल (1) को आउट किया. इसके बाद अन्य ओपनर साहिल गर्ग 16 रन बनाकर दपेष देवेन्द्रन का शिकार हुए. यूएसए के कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव खाता भी नहीं खोल पाए, उन्हें हेनिल पटेल ने बोल्ड किया.

अर्जुन महेश को कैच आउट कराकर हेनिल पटेल ने यूएसए पारी का चौथा विकेट गिरा, इसके बाद उन्होंने अमोग रेड्डी को आउट किया. यूएसए की आधी टीम सिर्फ 39 रनों पर पवेलियन लौट गई थी. इसके बाद नितीश रेड्डी सुदिनी के साथ मिलकर अदनित झाम्ब ने 30 रनों की साझेदारी की, वह 18 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे और एक छोर पर रेड्डी महत्वपूर्ण रन जोड़ते चले गए. जैसे तैसे यूएसए का स्कोर 100 पार पहुंचा, लेकिन इसके बाद 2 रनों के अंदर टीम के अन्य 3 विकेट भी गिर गए.

वैभव सूर्यवंशी को भी मिला 1 विकेट

नितीश रेड्डी सुदिनी को मुख्य गेंदबाज आउट नहीं कर पाए, उनका विकेट वैभव सूर्यवंशी को मिला. ये यूएसए की पारी का आखिरी विकेट था, जो 36वें ओवर में गिरा. ये वैभव का पहला ही ओवर था.

हेनिल पटेल ने 7 ओवरों के स्पेल में 16 रन देकर 5 विकेट लिए. दीपेश देवेन्द्रन ने 6 ओवरों में 19 रन देकर 1 विकेट लिया. अम्ब्रीश ने 6 ओवरों में 14 और खिलन पटेल ने 8 ओवरों में 27 रन दिए, दोनों ने भी 1-1 विकेट लिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 15 Jan 2026 03:41 PM (IST)
India U19 Team IND Vs USA U19 WORLD CUP Vaibhav Suryavanshi U19 World Cup 2026 Khilan Patel Henil Patel
