अमेरिका ने वॉरशिप भेजा, ईरान ने सुल्तानी की फांसी रोकी, 4 संकेतों से समझें जंग होगी या नहीं

अमेरिका ने वॉरशिप भेजा, ईरान ने सुल्तानी की फांसी रोकी, 4 संकेतों से समझें जंग होगी या नहीं

Iran vs. America: ट्रंप और खामेनेई दोनों का ही भरोसा नहीं कि कब जंग छेड़ दें या रोक दें. अमेरिका ने ईरान की तरफ वॉरशिप भेज दिया है, लेकिन ट्रंप ने जंग होने पर मुहर नहीं लगाई. आखिर होने क्या वाला है?

By : अविनाश राय | Updated at : 15 Jan 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच जैसे हालात बने हुए हैं, उनमें तो सबको यही लगता है कि अमेरिका और ईरान कभी भी एक-दूसरे पर हमला कर सकते हैं. ऊपरी तौर पर यही दिख रहा है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, जो युद्ध न होने की ओर इशारा कर रहे हैं.

फैक्ट नंबर 1: ईरान ने इरफान सुल्तानी को फांसी नहीं दी

ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी तब दी थी, जब ईरान ने कहा था कि वो प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को सरेआम फांसी देने वाला है. ट्रंप ने कहा था कि अगर फांसी हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. फांसी 14 जनवरी को ही होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया. इसके बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान में फांसी भी रुक रही है और हत्याएं भी. इसको देखकर लगता है कि ट्रंप ने अपना मन बदल दिया है.

फैक्ट नंबर 2: ईरान ने फिर से एयरस्पेस खोल दिया

ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था. इसका मतलब था कि कोई भी प्लेन ईरान के हवाई क्षेत्र में नहीं घुस सकता और अगर कोई घुसता तो उसे हमला माना जाता. लेकिन अब ईरान ने फिर से अपना एयरस्पेस खोल दिया है. अब प्लेन तय समय पर उड़ रहे हैं और ईरान के अलग-अलग शहरों में जा भी रहे हैं.

फैक्ट नंबर 3: कच्चे तेल की कीमतें गिर गईं

ये जंग टलने की संभावना ही है कि बाजार ने तेल की कीमतों में गिरावट पर मुहर लगा दी है, क्योंकि जंग होने का मतलब था कि तेल की कीमतें बढ़ जातीं. लेकिन 15 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 2 डॉलर प्रति बैरल की कमी आई है. इसने भरोसा बढ़ाया है कि जंग टल गई है.

फैक्ट नंबर 4: जिस मदद की बात की वो नहीं पहुंची

इस जंग के टलने को लेकर एक पुख्ता जानकारी ये भी है कि ओवल ऑफिस में एक पत्रकार ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका का सैन्य अभियान रोक दिया गया है, तो ट्रंप ने कहा कि वो अभी देख रहे हैं. बाकी पिछले दिनों ट्रंप ने खुद ईरान के प्रदर्शनकारियों को भड़काते हुए कहा था कि प्रदर्शन करते रहें, सरकारी इमारतों पर कब्जा करते रहें, आपके लिए जल्द मदद पहुंचेगी. इस बात को कहे तीन-चार दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसी कोई मदद प्रदर्शनकारियों को नहीं मिली जिससे ईरान भड़के और जंग की बात शुरु हो जाए.

हालांकि कुछ इशारे ऐसे भी हैं, जो जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं. तभी अमेरिकी नौसेना का जंगी बेड़ा दक्षिण चीन सागर से ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. दूसरी ओर खामेनेई भी कुछ भी करने की सनक रखते हैं. लेकिन अभी के जो हालात हैं, उसमें जंग तो टलती ही दिख रही है.

About the author अविनाश राय

अविनाश राय एबीपी लाइव में प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. अविनाश ने पत्रकारिता में आईआईएमसी से डिप्लोमा किया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रैजुएट हैं. अविनाश फिलहाल एबीपी लाइव में ओरिजिनल वीडियो प्रोड्यूसर हैं. राजनीति में अविनाश की रुचि है और इन मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफार्म के लिए वीडियो कंटेंट लिखते और प्रोड्यूस करते रहते हैं.
Published at : 15 Jan 2026 05:10 PM (IST)
Donald Trump Pentagon Iran Vs America America Iran War Iran Protest Iran Violence DONALD Trump Ayatullah Khamenei
