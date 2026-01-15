हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शौक नहीं, लाइफस्टाइल बन रहा शाकाहार, जानिए किन 7 देशों में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन?

शौक नहीं, लाइफस्टाइल बन रहा शाकाहार, जानिए किन 7 देशों में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन?

वेजिटेरियन देशों के मामले में भारत सबसे आगे हैं. दरअसल भारत में 29.5 प्रतिशत लोग वेजिटेरियन है. वहीं भारत में वेजिटेरियन का सीधा कनेक्शन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 15 Jan 2026 09:15 AM (IST)
वेजिटेरियन देशों के मामले में भारत सबसे आगे हैं. दरअसल भारत में 29.5 प्रतिशत लोग वेजिटेरियन है. वहीं भारत में वेजिटेरियन का सीधा कनेक्शन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है.

सबसे ज्यादा वेजिटेरियन देश

वेजिटेरियन देशों के मामले में भारत सबसे आगे हैं. दरअसल भारत में 29.5 प्रतिशत लोग वेजिटेरियन है. वहीं भारत में वेजिटेरियन का सीधा कनेक्शन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है. हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कुछ परंपराओं में अहिंसा का सिद्धांत सबसे जरूरी माना जाता है. ऐसे में दाल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स भारतीय शाकाहारी भोजन को आसान बनाते हैं.
वेजिटेरियन देशों के मामले में भारत सबसे आगे हैं. दरअसल भारत में 29.5 प्रतिशत लोग वेजिटेरियन है. वहीं भारत में वेजिटेरियन का सीधा कनेक्शन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है. हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कुछ परंपराओं में अहिंसा का सिद्धांत सबसे जरूरी माना जाता है. ऐसे में दाल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स भारतीय शाकाहारी भोजन को आसान बनाते हैं.
भारत के बाद इस लिस्ट में मैक्सिको का नाम आता है. दरअसल मैक्सिको में 19 प्रतिशत वेजिटेरियन है. मैक्सिको में वेजिटेरियन फूड धीरे-धीरे चलन में आ रहा है. जबकि यहां की नॉर्मल डाइट में मांस का इस्तेमाल ज्यादा होता है. वहीं बीन्स, मक्का, सब्जियां और मिर्च पहले से ही मेक्सिकन खाने का जरूरी हिस्सा रहे हैं. इसके अलावा हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता की वजह से यहां वेजिटेरियन और प्लांट-बेस्ड डाइट को अपनाया जा रहा है.
भारत के बाद इस लिस्ट में मैक्सिको का नाम आता है. दरअसल मैक्सिको में 19 प्रतिशत वेजिटेरियन है. मैक्सिको में वेजिटेरियन फूड धीरे-धीरे चलन में आ रहा है. जबकि यहां की नॉर्मल डाइट में मांस का इस्तेमाल ज्यादा होता है. वहीं बीन्स, मक्का, सब्जियां और मिर्च पहले से ही मेक्सिकन खाने का जरूरी हिस्सा रहे हैं. इसके अलावा हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता की वजह से यहां वेजिटेरियन और प्लांट-बेस्ड डाइट को अपनाया जा रहा है.
Published at : 15 Jan 2026 09:15 AM (IST)
Vegetarian Lifestyle Countries With Most Vegetarians Vegetarian Population Vegetarian Diet Trend

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

