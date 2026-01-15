एक्सप्लोरर
शौक नहीं, लाइफस्टाइल बन रहा शाकाहार, जानिए किन 7 देशों में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन?
वेजिटेरियन देशों के मामले में भारत सबसे आगे हैं. दरअसल भारत में 29.5 प्रतिशत लोग वेजिटेरियन है. वहीं भारत में वेजिटेरियन का सीधा कनेक्शन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है.
सबसे ज्यादा वेजिटेरियन देश
Published at : 15 Jan 2026 09:15 AM (IST)
जनरल नॉलेज
जनरल नॉलेज
