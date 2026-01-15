एक्सप्लोरर
रास्ता भटकने के बाद अंतरिक्ष में कहां गायब हो जाते हैं सैटेलाइट, कहां है इनका कब्रिस्तान?
Satellite Graveyard: अंतरिक्ष में भटकने वाले सैटेलाइट सीधे धरती पर नहीं गिरते, बल्कि तय नियमों के तहत उन्हें खत्म किया जाता है. आइए जानें कि सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है.
जब कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में रास्ता भटक जाता है, तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि अब वह गया कहां? क्या वह सीधे धरती पर गिर सकता है या फिर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटकता रहेगा? हाल ही में ISRO के PSLV-C62 मिशन में आई तकनीकी गड़बड़ी के बाद यही सवाल फिर चर्चा में है. लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा वैज्ञानिक और योजनाबद्ध है. अंतरिक्ष में भी एक ‘कब्रिस्तान’ होता है, जहां ऐसे सैटेलाइट्स को भेजा जाता है.
Published at : 15 Jan 2026 06:47 PM (IST)
