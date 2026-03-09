नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
Nepal Elections: पीएम मोदी ने कहा कि मैंने दोनों नेताओं को उनकी चुनावी जीत और नेपाल के चुनावों में RSP की शानदार सफलता के लिए बधाई दी. साथ ही उनकी आगामी नई सरकार के लिए अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त कीं.
नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने लेफ्ट पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया है. रबी लामिछाने और बालेन शाह की लीडरशिप में आरएसपी ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड को बुरी तरह हराया. यहां तक कि बालेन शाह ने तो ओली को सीट पर ही चुनाव हरा दिया. नेपाल में चुनाव परिणाम के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी है.
पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल चुनाव में आरएसपी की प्रचंड जीत पर बधाई देते हुए सोमवार (9 मार्च, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने आरएसपी के अध्यक्ष रबी लामिछाने और वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत करने की भी जानकारी साझा की.
Had warm telephone conversations with Mr. Rabi Lamichhane, Chairman of the Rastriya Swatantra Party (RSP) and Mr. Balendra Shah, Senior Leader of the RSP.— Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2026
Congratulated both leaders on their electoral victories and RSP’s resounding success in the Nepal elections. Conveyed my…
उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘मैंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष रबी लामिछाने और पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह के साथ टेलीफोन पर गर्मजोशी से बातचीत की. मैंने दोनों नेताओं को उनकी चुनावी जीत और नेपाल के चुनावों में RSP की शानदार सफलता के लिए बधाई दी. साथ ही उनकी आगामी नई सरकार के लिए अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त कीं.’
भारत-नेपाल के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुचेंगेः पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि भारत दोनों देशों की साझा समृद्धि, प्रगति और जनकल्याण के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों से भारत और नेपाल के संबंध आने वाले सालों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL