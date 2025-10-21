एक्सप्लोरर
Drinking Water On Ship: समुद्र का पानी खारा है तो शिप पर कौन-सा पानी पीते हैं लोग? जानें जल शुद्ध करने की प्रक्रिया
Drinking Water On Ship: अगर समुद्र का पानी खारा होता है तो जहाज पर सवार लोगों को पीने का पानी कहां से मिलता है? आइए जानते हैं इसका जवाब और पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया.
Drinking Water On Ship: विशाल महासागर पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से को घेरे हुए है. लेकिन इसके बावजूद भी उनका पानी पीने लायक नहीं है. अब सवाल यह उठता है कि जहाजों पर सवार लोगों को साफ और सुरक्षित पानी कैसे मिलता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और साथ ही यह भी समुद्री जल को पीने योग्य जल में कैसे परिवर्तित किया जाता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 21 Oct 2025 09:06 AM (IST)
Tags :Drinking Water Ships Seawater
जनरल नॉलेज
6 Photos
समुद्र का पानी खारा है तो शिप पर कौन-सा पानी पीते हैं लोग? जानें जल शुद्ध करने की प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
6 Photos
कजाकिस्तान में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत
जनरल नॉलेज
7 Photos
कहां हुई थी सबसे बड़ी सोने की चोरी, अरबों रुपये का ट्रक भर गोल्ड आंखों के सामने से ले उड़े थे चोर
जनरल नॉलेज
7 Photos
माचिस जलाने से फूटने तक... कैसे काम करते हैं पटाखे, जानें किन-किन चीजों से होती है इनकी मेकिंग
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां होती है दुनिया की सबसे बड़ी नॉन-इंडियन दिवाली, दीयों की रोशनी में नहा जाता है पूरा शहर
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में खेला जाता है सबसे ज्यादा जुआ, दिवाली पर पत्ते खेलने से पहले जान लें जवाब
जनरल नॉलेज
7 Photos
दिवाली ही नहीं दुनिया के हर देश में मनाया जाता है रोशनी का त्योहार, जानें कहां कैसे होता है जश्न
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
समुद्र का पानी खारा है तो शिप पर कौन-सा पानी पीते हैं लोग? जानें जल शुद्ध करने की प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
6 Photos
कजाकिस्तान में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion