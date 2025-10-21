सौर आसवन पानी को शुद्ध करने का एक और प्राकृतिक तरीका है. इसमें सूरज का प्रकाश समुद्री जल को गर्म करता है जिससे वह वाष्पित हो जाता है. इसके बाद वाष्प मीठे पानी के रूप में इकट्ठा होती रहती है. आरओ या फिर मैकेनिकल आसवन की तुलना में यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी है लेकिन आपातकालीन स्थितियों में काफी फायदेमंद होती है.