अगर अचानक घूमना बंद कर दे धरती तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?

इस अप्रत्याशित झटके से विशालकाय इमारतें, गाड़ियां और सभी जीव-जंतु ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे. यह विनाशकारी प्रभाव किसी बड़े अंतरिक्षीय विस्फोट से भी कई गुना अधिक भयानक होगा. घूर्णन के रुकते ही पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल बल खत्म हो जाएगा, जो पानी को संतुलित रखता है. इसके परिणामस्वरूप महासागरों का जल बेहद तेजी से ध्रुवों और भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगेगा.