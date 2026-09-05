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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअगर अचानक घूमना बंद कर दे धरती तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?

अगर अचानक घूमना बंद कर दे धरती तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?

पृथ्वी का घूमना बंद होने से भयानक सुनामी, 1700 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं और 6 महीने के दिन-रात का चक्र शुरू हो जाएगा. क्या आपको पता है कि इस तबाही में कोई जिंदा बचेगा कि नहीं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 05 Sep 2026 01:10 PM (IST)
पृथ्वी का घूमना बंद होने से भयानक सुनामी, 1700 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं और 6 महीने के दिन-रात का चक्र शुरू हो जाएगा. क्या आपको पता है कि इस तबाही में कोई जिंदा बचेगा कि नहीं.

सौरमंडल में पृथ्वी का लगातार अपनी धुरी पर घूमना ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है. इसी घूर्णन गति के कारण धरती पर दिन-रात का चक्र चलता है और प्राकृतिक संतुलन बना रहता है. लेकिन यदि पृथ्वी अचानक अपनी गति रोक दे, तो कुछ ही पलों में पूरी दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा. पलक झपकते ही आने वाली यह भयानक तबाही विनाश का ऐसा चक्र शुरू करेगी, जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता है. समुद्रों के उफान, तूफानी हवाओं और तापमान में होने वाले बड़े बदलावों से पूरी मानव सभ्यता के वजूद पर ही हमेशा के लिए संकट मंडराने लगेगा.

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पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से घूमती है. इसके साथ ही सतह पर मौजूद वायुमंडल, इंसान, नदियां और इमारतें भी इसी गति से आगे बढ़ रहे होते हैं. यदि ग्रह अचानक ठहर जाए, तो जड़त्व के नियम के कारण सतह की हर चीज उसी तेज गति से पूर्व दिशा की ओर हवा में उछल जाएगी.
पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से घूमती है. इसके साथ ही सतह पर मौजूद वायुमंडल, इंसान, नदियां और इमारतें भी इसी गति से आगे बढ़ रहे होते हैं. यदि ग्रह अचानक ठहर जाए, तो जड़त्व के नियम के कारण सतह की हर चीज उसी तेज गति से पूर्व दिशा की ओर हवा में उछल जाएगी.
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इस अप्रत्याशित झटके से विशालकाय इमारतें, गाड़ियां और सभी जीव-जंतु ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे. यह विनाशकारी प्रभाव किसी बड़े अंतरिक्षीय विस्फोट से भी कई गुना अधिक भयानक होगा. घूर्णन के रुकते ही पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल बल खत्म हो जाएगा, जो पानी को संतुलित रखता है. इसके परिणामस्वरूप महासागरों का जल बेहद तेजी से ध्रुवों और भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगेगा.
इस अप्रत्याशित झटके से विशालकाय इमारतें, गाड़ियां और सभी जीव-जंतु ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे. यह विनाशकारी प्रभाव किसी बड़े अंतरिक्षीय विस्फोट से भी कई गुना अधिक भयानक होगा. घूर्णन के रुकते ही पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल बल खत्म हो जाएगा, जो पानी को संतुलित रखता है. इसके परिणामस्वरूप महासागरों का जल बेहद तेजी से ध्रुवों और भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगेगा.
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महज 24 घंटों के भीतर 100 मीटर से भी ऊंची भयावह सुनामी की लहरें एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जैसे विशाल महाद्वीपों के तटीय शहरों से टकराकर उन्हें पूरी तरह डुबो देंगी. पानी के इस नए बंटवारे से धरती के पुराने महाद्वीप जलमग्न हो जाएंगे और दुनिया के नक्शे पर बिल्कुल नई तटीय रेखाएं बन जाएंगी.
महज 24 घंटों के भीतर 100 मीटर से भी ऊंची भयावह सुनामी की लहरें एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जैसे विशाल महाद्वीपों के तटीय शहरों से टकराकर उन्हें पूरी तरह डुबो देंगी. पानी के इस नए बंटवारे से धरती के पुराने महाद्वीप जलमग्न हो जाएंगे और दुनिया के नक्शे पर बिल्कुल नई तटीय रेखाएं बन जाएंगी.
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धरती के न घूमने से 24 घंटे का दिन-रात का पारंपरिक चक्र समाप्त हो जाएगा. इसके बाद एक साल में केवल एक ही दिन और एक ही रात होगी, यानी 6 महीने तक लगातार सूर्य की रोशनी रहेगी और अगले 6 महीने तक केवल अंधेरा.
धरती के न घूमने से 24 घंटे का दिन-रात का पारंपरिक चक्र समाप्त हो जाएगा. इसके बाद एक साल में केवल एक ही दिन और एक ही रात होगी, यानी 6 महीने तक लगातार सूर्य की रोशनी रहेगी और अगले 6 महीने तक केवल अंधेरा.
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सूरज के सामने वाले हिस्से में तापमान बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस के खौलते स्तर तक पहुंच जाएगा, जिससे नदियां और फसलें सूख जाएंगी. वहीं, अंधेरे में डूबे दूसरे हिस्से का तापमान गिरकर माइनस 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, जिससे वहां की सतह पूरी तरह जम जाएगी.
सूरज के सामने वाले हिस्से में तापमान बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस के खौलते स्तर तक पहुंच जाएगा, जिससे नदियां और फसलें सूख जाएंगी. वहीं, अंधेरे में डूबे दूसरे हिस्से का तापमान गिरकर माइनस 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, जिससे वहां की सतह पूरी तरह जम जाएगी.
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धरती के अचानक ठहरने के बावजूद उसका वायुमंडल अपनी पुरानी रफ्तार से घूमना जारी रखेगा. इस गति में अंतर आने के कारण सतह पर 1700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी. यह गति दुनिया के सबसे शक्तिशाली बवंडर और चक्रवात से भी कहीं ज्यादा होगी.
धरती के अचानक ठहरने के बावजूद उसका वायुमंडल अपनी पुरानी रफ्तार से घूमना जारी रखेगा. इस गति में अंतर आने के कारण सतह पर 1700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी. यह गति दुनिया के सबसे शक्तिशाली बवंडर और चक्रवात से भी कहीं ज्यादा होगी.
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वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह तबाही अचानक हुई, तो पृथ्वी की सतह पर किसी भी इंसान या जीव का बच पाना नामुमकिन है. हालांकि, यदि धरती बहुत धीरे-धीरे अपनी गति कम करके रुके, तो अत्यधिक गहराई में बने अंडरग्राउंड बंकरों या दोनों सीमाओं के बीच वाले इलाकों में कुछ समय के लिए जीवन टिक सकता है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह तबाही अचानक हुई, तो पृथ्वी की सतह पर किसी भी इंसान या जीव का बच पाना नामुमकिन है. हालांकि, यदि धरती बहुत धीरे-धीरे अपनी गति कम करके रुके, तो अत्यधिक गहराई में बने अंडरग्राउंड बंकरों या दोनों सीमाओं के बीच वाले इलाकों में कुछ समय के लिए जीवन टिक सकता है.
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इसके अलावा, समुद्र की असीम गहराइयों में मौजूद कुछ दुर्लभ समुद्री जीव और ध्रुवीय बर्फ की मोटी परतों के नीचे छिपे सूक्ष्मजीव इस भयानक पर्यावरणीय बदलाव को झेलने में शायद सक्षम हो सकते हैं.
इसके अलावा, समुद्र की असीम गहराइयों में मौजूद कुछ दुर्लभ समुद्री जीव और ध्रुवीय बर्फ की मोटी परतों के नीचे छिपे सूक्ष्मजीव इस भयानक पर्यावरणीय बदलाव को झेलने में शायद सक्षम हो सकते हैं.
Published at : 05 Sep 2026 01:10 PM (IST)
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