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अगर अचानक घूमना बंद कर दे धरती तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?
पृथ्वी का घूमना बंद होने से भयानक सुनामी, 1700 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं और 6 महीने के दिन-रात का चक्र शुरू हो जाएगा. क्या आपको पता है कि इस तबाही में कोई जिंदा बचेगा कि नहीं.
सौरमंडल में पृथ्वी का लगातार अपनी धुरी पर घूमना ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है. इसी घूर्णन गति के कारण धरती पर दिन-रात का चक्र चलता है और प्राकृतिक संतुलन बना रहता है. लेकिन यदि पृथ्वी अचानक अपनी गति रोक दे, तो कुछ ही पलों में पूरी दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा. पलक झपकते ही आने वाली यह भयानक तबाही विनाश का ऐसा चक्र शुरू करेगी, जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता है. समुद्रों के उफान, तूफानी हवाओं और तापमान में होने वाले बड़े बदलावों से पूरी मानव सभ्यता के वजूद पर ही हमेशा के लिए संकट मंडराने लगेगा.
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Published at : 05 Sep 2026 01:10 PM (IST)
Tags :Earth Stop Rotating
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