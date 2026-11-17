Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को करीब तीन साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसकी सियासी गूंज आज भी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के गलियारों तक सुनाई देती है. 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक आयोजन से दूरी बनाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अब आगामी 12 दिसंबर को सपरिवार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं.

चुनाव से ठीक पहले उनकी इस प्रस्तावित यात्रा ने सियासी तापमान एक बार फिर बढ़ा दिया है. लेकिन इस हलचल के बीच एक बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि जब देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था, तो उसके बाद अब तक विपक्ष के कौन-कौन से बड़े चेहरे अयोध्या की चौखट पर माथा टेक चुके हैं और किन दिग्गजों ने अब भी दूरी बना रखी है? आइए, राजनीति और आस्था के इस संगम से जुड़ी पूरी सूची पर नजर डालते हैं.

कितने विपक्षी गए अयोध्या राम मंदिर?

22 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और वामदलों समेत इंडिया गठबंधन के लगभग सभी शीर्ष नेताओं ने निमंत्रण के बावजूद समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था. हालांकि, समारोह के कुछ ही हफ्तों बाद फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के कई विपक्षी विधायकों ने अयोध्या का रुख किया था.

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उस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस की विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित पार्टी के कई नेताओं ने सरयू में स्नान कर रामलला के दर्शन किए थे. इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह, जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने भी अयोध्या पहुंचकर मंदिर में पूजा-अर्चना की थी. तब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस सामूहिक यात्रा से दूरी बनाए रखी थी.





आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी लगा चुके हैं हाजिरी

विपक्षी खेमे के अन्य प्रमुख नेताओं की बात करें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राम मंदिर में दर्शन करने वाले बड़े नेताओं में शामिल हैं. प्राण प्रतिष्ठा के कुछ समय बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सपरिवार अयोध्या पहुंचे थे.

दोनों मुख्यमंत्रियों ने पूरी श्रद्धा के साथ रामलला के दर्शन किए थे और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की थी. इसके अलावा, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी सहित पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी अलग-अलग मौकों पर अयोध्या जाकर मंदिर में मत्था टेका है.

कांग्रेस और अन्य दलों के नेता जिन्होंने ठुकराया था न्योता

दूसरी तरफ, विपक्षी गठबंधन के कई शीर्ष राष्ट्रीय चेहरों ने न केवल 22 जनवरी के कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसके बाद भी अब तक अयोध्या की यात्रा नहीं की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में तत्कालीन नेता रहे अधीर रंजन चौधरी ने मंदिर ट्रस्ट का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था.

हालांकि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह जरूर कहा था कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न होने के बाद वे अयोध्या दर्शन के लिए जरूर जाएंगे. इसी तरह, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी समारोह में न जाकर भविष्य में समय निकालकर रामलला के दर्शन करने की बात कही थी.

लालू यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे का अलग रुख

विपक्ष के कई अन्य कद्दावर नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी अलग राह चुनी. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और दिवंगत वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने इस आयोजन को राजनीतिक रंग दिए जाने का आरोप लगाते हुए निमंत्रण ठुकरा दिया था. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गईं, बल्कि उन्होंने उसी दिन कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा-अर्चना कर सद्भावना रैली निकाली थी. वहीं, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या जाने के बजाय नासिक के ऐतिहासिक कालाराम मंदिर में जाकर महाआरती की थी.

36 साल बाद अयोध्या की दहलीज पर अखिलेश का सियासी दांव

अखिलेश यादव की आगामी 12 दिसंबर की अयोध्या यात्रा इसलिए भी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि साल 1990 के घटनाक्रम के करीब 36 साल बाद मुलायम परिवार का कोई शीर्ष सदस्य पहली बार राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इटावा में भव्य केदारेश्वर मंदिर के निर्माण और सैफई में भगवान कृष्ण की विशाल प्रतिमा स्थापित करने के बाद अखिलेश का यह कदम बेहद सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. वह एक तरफ अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधे रखते हुए खुद को हर वर्ग के सर्वमान्य नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल को सीधी चुनौती देने की तैयारी में हैं.

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