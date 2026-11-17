ASEAN Member Countries: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फिलीपींस दौरे पर हैं. वे वहां मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं. पीएम के इस सम्मेलन में हिस्सा लेते ही एक बार फिर इस भू-राजनीतिक मंच को वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है. जहां एक तरफ महाशक्तियों की कूटनीति इस क्षेत्र में अपने पाले मजबूत करने में जुटी है, वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया का यह सबसे ताकतवर संगठन अपने इतिहास और भविष्य के विजन को लेकर लगातार नए आयाम गढ़ रहा है. आखिर आसियान क्या है और इसमें कितने देश शामिल हैं, यह किसलिए बनाया गया है, आइए इसके हर एक पहलू को गंभीरता से समझते हैं.

बैंकॉक के घोषणा पत्र से हुई थी ASEAN की शुरुआत

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का यह संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आसियान (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations) कहा जाता है, आज भले ही वैश्विक कूटनीति का एक सबसे बड़ा पावरहाउस बन चुका हो, लेकिन इसकी शुरुआत आज से लगभग छह दशक पहले हुई थी. 8 अगस्त 1967 का वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है जब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पांच दूरदर्शी देशों ने हाथ मिलाया था और बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर इस साझा मंच की नींव रखी थी. उस शुरुआती दौर में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास और आपसी सद्भाव की जो ईंट रखी थी, उसने धीरे-धीरे पूरे एशिया के नक्शे पर कूटनीतिक शांति का एक मजबूत किला तैयार कर दिया.

अब ASEAN में कुल कितने देश शामिल?

समय के साथ आसियान का कुनबा लगातार मजबूत और विस्तृत होता चला गया. शुरुआत में 5 संस्थापक देशों के इस सफर में धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देश भी जुड़ते चले गए और यह कारवां एक बड़े क्षेत्रीय परिवार में तब्दील हो गया. वर्तमान समय में इसमें ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश इसके मजबूत स्तंभ हैं. इस कड़ी में एक ऐतिहासिक विस्तार तब हुआ जब तिमोर-लेस्ते ने भी इस संगठन की पूर्ण सदस्यता हासिल कर ली. इसके साथ ही अब आसियान के सदस्य देशों की कुल संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है, जिससे इस संगठन का भौगोलिक और रणनीतिक दायरा और अधिक व्यापक हो गया है.

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आखिर किस उद्देश्य से हुई ASEAN की स्थापना?

ASEAN को बनाने के पीछे के मूल उद्देश्यों को समझना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जब 1960 के दशक में एशिया शीत युद्ध की विभीषिका और महाशक्तियों की खींचतान से जूझ रहा था, तब इस क्षेत्र के देशों ने आपस में लड़ने के बजाय शांति का रास्ता चुना था. आसियान की स्थापना का सबसे पहला और बड़ा उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक स्थिरता और स्थायी शांति बनाए रखना था, ताकि क्षेत्र में किसी बाहरी महाशक्ति का नकारात्मक हस्तक्षेप न बढ़ सके. इसके अलावा, सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार, कृषि, उद्योग और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना तथा क्षेत्र के करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना इसका मुख्य लक्ष्य तय किया गया था.

कैसे काम करता है आसियान का मॉडल?

दुनियाभर के कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विपरीत, आसियान की कार्यप्रणाली अपनी अनूठी शैली के लिए जानी जाती है, जिसे आसियान वे (ASEAN Way) कहा जाता है. इस संगठन के भीतर किसी भी देश पर कोई फैसला थोपा नहीं जाता, बल्कि सभी निर्णय आपसी बातचीत, परामर्श और पूर्ण सहमति के आधार पर लिए जाते हैं. संगठन के हर सदस्य देश की संप्रभुता और उसके स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार का सर्वोच्च सम्मान किया जाता है. इसके साथ ही शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, कला और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के जरिए सदस्य देशों के समाजों के बीच आपसी भाईचारे और विश्वास की भावना को मजबूत करना इस संगठन की प्राथमिक कार्यशैली का अहम हिस्सा रहा है.





भारत के लिए आसियान क्यों है बेहद अहम?

आज के दौर में जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र ग्लोबल ट्रेड और स्ट्रैटेजिक कॉम्प्टीशन का मुख्य केंद्र बन चुका है, तब आसियान की प्रासंगिकता कई गुना बढ़ गई है. दुनिया की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में निवास करता है और दुनियाभर की सप्लाई चेन के लिहाज से यह संगठन दुनिया की धुरी माना जाता है. भारत के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान के साथ संबंध केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह समुद्री सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और सांस्कृतिक जुड़ाव का एक पुल है, जो आने वाले समय में वैश्विक शांति की सबसे बड़ी गारंटी बनने की ताकत रखता है.

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