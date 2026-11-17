हवाई सफर को अब तक पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्भर माना जाता रहा है, लेकिन बदलती तकनीक के साथ एविएशन इंडस्ट्री भी इलेक्ट्रिक वाहनों की राह पर आगे बढ़ रही है. दुनियाभर में कई कंपनियां ऐसे विमान तैयार करने में जुटी हैं, जो बैटरी से चल सकें और उड़ान के दौरान प्रदूषण कम करें. इनका इस्तेमाल भविष्य में छोटी दूरी की यात्री उड़ानों, एयर टैक्सी और मेडिकल इमरजेंसी जैसी सेवाओं में किया जा सकता है.

हाल ही में चीन ने इलेक्ट्रिक एविएशन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. चीन के सरकारी विमान निर्माता COMAC ने अपने 19 सीटों वाले इलेक्ट्रिक विमान CE-25A की पहली मानवयुक्त परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की. 14 नवंबर 2026 को हुई इस उड़ान में दो पायलट और एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर मौजूद थे. इस विमान में 10 इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन लगाए गए हैं, जो इसे उड़ान भरने में मदद करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक विमान बनाने की इस दौड़ में कौन-कौन से देश शामिल हैं और भारत की स्थिति क्या है?

चीन ने 19 सीटर विमान से दिखाई ताकत

इलेक्ट्रिक विमान के क्षेत्र में चीन तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. CE-25A को खासतौर पर कम दूरी की इंटरसिटी उड़ानों के लिए विकसित किया गया है. इसकी अधिकतम टेकऑफ क्षमता 10 टन है और इसमें एक बार में 19 यात्री सफर कर सकते हैं. इस विमान की क्रूज स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम रेंज लगभग 400 किलोमीटर बताई गई है. इसके विकास में COMAC के साथ बैटरी निर्माता CATL और शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी ने भी सहयोग किया है. चीन ने इसके व्यावसायिक इस्तेमाल की दिशा में भी कदम बढ़ाते हुए टाइप सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन किया है.

अमेरिका भी इस रेस में पीछे नहीं

इलेक्ट्रिक एविएशन के क्षेत्र में अमेरिका की कई कंपनियां काम कर रही हैं. Joby Aviation और Archer Aviation जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित कर रही हैं. इनका उद्देश्य शहरों के भीतर कम समय में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है. इसके अलावा Heart Aerospace भी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड विमान तकनीक पर काम कर रही है. कंपनी का X1 विमान अगस्त 2026 में अपनी पहली उड़ान पूरी कर चुका है. अमेरिका में इस तकनीक को लेकर सरकारी एजेंसियां भी सुरक्षा और प्रमाणन से जुड़े नियमों पर काम कर रही हैं.

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यूरोप के कई देश बना रहे इलेक्ट्रिक विमान

यूरोप में भी इलेक्ट्रिक विमानों को लेकर बड़े स्तर पर प्रयोग हो रहे हैं. स्वीडन Heart Aerospace ES-30 नाम का 30 सीटों वाला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक विमान विकसित कर रही है. फ्रांस में VoltAero और Aura Aero जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड विमानों पर काम कर रही हैं. जर्मनी में भी Vaeridion और Elektra Solar जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक विमानों की तकनीक विकसित कर रही हैं. स्लोवेनिया में Pipistrel कंपनी का Velis Electro विमान पहले ही प्रमाणन हासिल कर चुका है. इसका इस्तेमाल पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है. ऑस्ट्रिया भी Diamond Aircraft इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग विमान eDA40 विकसित कर रहा है.

भारत भी नहीं है पीछे

इलेक्ट्रिक विमान बनाने की दौड़ में भारत भी पीछे नहीं है. भारत में IIT मद्रास से जुड़ी स्टार्टअप कंपनी The ePlane Company इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित कर रही है. जुलाई 2026 में कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप को पेश किया था. इसका उद्देश्य भविष्य में शहरों के भीतर यात्रियों को हवाई परिवहन की सुविधा देना है. वहीं बेंगलुरु की Sarla Aviation ने अपने Sylla इलेक्ट्रिक eVTOL तकनीकी प्रदर्शन विमान का फ्लाइट टेस्ट अभियान पूरा किया है. कंपनी ने 500 से ज्यादा परीक्षण और 18 घंटे से अधिक की उड़ान परीक्षण गतिविधियां पूरी की हैं. इसके अलावा पंजाब की Nalwa Aero ने अपने बॉक्स-विंग इलेक्ट्रिक eVTOL विमान के स्केल मॉडल की सफल उड़ान का परीक्षण किया है. इसका डिजाइन सामान्य विमानों से अलग है, क्योंकि इसमें आगे और पीछे के पंखों को जोड़कर एक बॉक्स जैसी संरचना बनाई गई है.

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