भारत अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. देश के अलग-अलग हिस्सों में हजारों साल पुराने मंदिर, किले और ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं. इन जगहों पर देवी-देवताओं की मूर्तियों से लेकर पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी और ऐतिहासिक कलाकृतियां देखने को मिलती हैं. ये सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत के समृद्ध इतिहास की पहचान भी हैं.

लेकिन चिंता की बात यह है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों पर चोरों और तस्करों की नजर रहती है. कई जगहों से सदियों पुरानी मूर्तियां और बेशकीमती कलाकृतियां चोरी हो चुकी हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के हालिया आंकड़ों ने इस समस्या की गंभीरता बताई है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर देश का कौन सा राज्य ऐसी चोरी के मामलों में सबसे आगे है?

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चोरी हुईं धरोहरें

ASI के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1961 से 2024 के बीच देशभर में उसके संरक्षण वाले स्मारकों से कुल 488 पुरावशेष चोरी होने की जानकारी दर्ज की गई. इनमें सबसे ज्यादा 142 पुरावशेष मध्य प्रदेश से चोरी हुए हैं. यह देशभर में दर्ज कुल चोरी का करीब 29 परसेंट है. इस सूची में राजस्थान 91 चोरी हुई धरोहरों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 86 पुरावशेषों के साथ तीसरे नंबर पर है. इन तीनों राज्यों को मिलाकर देश में दर्ज कुल चोरी की लगभग 65 परसेंट घटनाएं सामने आती हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है.

किस राज्य में कितनी धरोहरें हुईं चोरी?

ASI से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 142 प्राचीन धरोहरें चोरी हुई हैं. इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां से 91 पुरावशेष गायब हुए हैं. उत्तर प्रदेश में 86, उत्तराखंड में 33 और तमिलनाडु में 30 धरोहरों की चोरी दर्ज की गई है. वहीं बिहार में 22, आंध्र प्रदेश में 18, कर्नाटक में 15, महाराष्ट्र में 12 और छत्तीसगढ़ में 8 पुरावशेष चोरी हुए हैं. इसके अलावा ओडिशा और तेलंगाना में पांच-पांच, जबकि पश्चिम बंगाल में तीन ऐतिहासिक धरोहरों की चोरी दर्ज की गई है. ये आंकड़े भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण वाले स्मारकों से चोरी हुए पुरावशेषों के हैं.

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मध्य प्रदेश के इन जिलों में ज्यादा खतरा

मध्य प्रदेश में चोरी की घटनाएं किसी एक इलाके तक सीमित नहीं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक गुना में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं. इसके बाद ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और विदिशा जैसे जिले आते हैं. इसके अलावा भिंड, रायसेन, कटनी, खंडवा, सतना, दमोह और बड़वानी भी उन इलाकों में शामिल हैं, जहां ऐतिहासिक धरोहरों की चोरी की घटनाएं सामने आई हैं. कई मंदिरों से शिवलिंग, भगवान विष्णु और गणेश की प्रतिमाएं, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और मंदिरों के स्थापत्य हिस्से तक चोरी किए गए हैं.

चोरी हुईं 488 धरोहरों में से 420 अब भी लापता

इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात यह है कि चोरी हुईं ज्यादातर ऐतिहासिक वस्तुएं अब तक बरामद नहीं हो सकी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 488 चोरी हुई धरोहरों में से लगभग 420 का अब तक पता नहीं चल पाया है. यानी करीब 86 परसेंट पुरावशेष अभी भी लापता हैं. कई मामलों में चोरी हुई मूर्तियों की तस्वीरें, उनका आकार और दूसरे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में उनकी पहचान करना और विदेशों में मिलने पर भारत का दावा साबित करना मुश्किल हो जाता है.

विदेशों तक फैला है मूर्ति तस्करी का नेटवर्क

प्राचीन मूर्तियों की चोरी के पीछे सिर्फ स्थानीय चोर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी का नेटवर्क भी एक्टिव रहता है. चोरी की गई कलाकृतियों को बिचौलियों के माध्यम से विदेशों तक पहुंचाया जाता है. वहां इन्हें निजी कलेक्शन या अवैध बाजार में बेचने की कोशिश होती है. भारत सरकार ऐसी धरोहरों को वापस लाने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रही है. संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक, जून 2026 तक पिछले पांच वर्षों में विदेशों से 615 पुरावशेष वापस लाए गए थे. इनमें अमेरिका से सबसे ज्यादा वस्तुएं वापस मिलीं.

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