यात्रा के दौरान आपका पैसा कितनी दूर तक जा सकता है इस चीज को समझने के लिए मुद्रा की मजबूती एक अहम कारक है. मुद्रा जितनी ज्यादा मजबूत होगी विदेश में उसकी क्रय शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी. अब क्योंकि एक पोलिश ज्लॉटी लगभग 24 रुपए के बराबर है तो इससे पता चलता है कि भारतीय रुपए की तुलना में यह कहीं ज्यादा मजबूत है. यानी कि पोलैंड में चीजें अंतरराष्ट्रीय मूल्य के लिहाज से ज्यादा किफायती हो सकती हैं.