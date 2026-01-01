हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?

सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?

CM Yogi Adityanath Security: सीएम योगी की सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की हिफाजत नहीं, बल्कि पूरे राज्य की स्थिरता से जुड़ा मामला है. आइए जानें कि करोड़ों का यह खर्चा आखिर कौन उठाता है.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Jan 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजनीति जितनी तेज है, उतनी ही संवेदनशील है मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था. जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी सुरक्षा दिखाई देती है, मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इस सुरक्षा कवच पर हर साल कितना खर्च आता है और इसका भुगतान कौन करता है? क्या यह जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार की होती है या केंद्र भी इसमें हिस्सेदार है? इसी परत-दर-परत सच को उजागर करती है यह रिपोर्ट. आइए जानें.

सीएम योगी की सुरक्षा श्रेणी क्या है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है. वर्तमान व्यवस्था के तहत उनकी सुरक्षा में प्रशिक्षित कमांडो, आधुनिक हथियार, बुलेटप्रूफ वाहन, जैमर सिस्टम और 24×7 क्लोज प्रोटेक्शन टीम तैनात रहती है. यह सुरक्षा खुफिया एजेंसियों द्वारा समय-समय पर किए गए खतरे के आकलन के आधार पर तय की जाती है. 

हर साल कितना आता है सुरक्षा पर खर्च

सरकारी बजट दस्तावेजों और विभिन्न RTI के जरिए सामने आए अनुमानों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा पर सालाना खर्च करीब 25 से 30 करोड़ रुपये के बीच माना जाता है. इसमें सुरक्षाकर्मियों का वेतन, ट्रेनिंग, हथियार, वाहन, ईंधन, लॉजिस्टिक सपोर्ट और तकनीकी उपकरणों का खर्च शामिल होता है. हालांकि सरकार की ओर से किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा लागत का अलग से विस्तृत सार्वजनिक ब्योरा आमतौर पर जारी नहीं किया जाता है.

खर्च उठाता कौन है केंद्र या राज्य?

यह सवाल सबसे अहम है. संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का होता है. यदि सुरक्षा में केंद्रीय बल, जैसे NSG या CRPF की तैनाती होती है, तब भी उसका खर्च संबंधित राज्य सरकार ही केंद्र को वहन करती है. यानी बल भले ही केंद्रीय हों, लेकिन भुगतान राज्य के खजाने से किया जाता है. उत्तर प्रदेश सरकार भी सीएम योगी की सुरक्षा से जुड़ा अधिकांश खर्च स्वयं उठाती है.

क्यों जरूरी है इतनी कड़ी सुरक्षा

सीएम योगी का नाम उन नेताओं में आता है जिन्हें विभिन्न कारणों से लगातार धमकियां मिलती रही हैं. उनकी राजनीतिक भूमिका, प्रशासनिक फैसले और सार्वजनिक गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां उच्च जोखिम की श्रेणी मानती हैं. इसी कारण सुरक्षा में किसी तरह की ढील नहीं बरती जाती और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था को और मजबूत किया जाता है.

सुरक्षा पर खर्च बनाम संवैधानिक दायित्व

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को केवल खर्च के नजरिये से नहीं देखा जा सकता है. यह न सिर्फ व्यक्ति की, बल्कि राज्य की प्रशासनिक स्थिरता और कानून-व्यवस्था से भी जुड़ा विषय है. इसी वजह से सरकारें सुरक्षा पर होने वाले खर्च को आवश्यक मानती हैं.

यह भी पढ़ें: क्या आम इंसान भी पीएम के पास लेकर जा सकता है अपनी समस्या, जानें प्रधानमंत्री से कैसे होती है मुलाकात?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 01 Jan 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
CM Yogi CM Yogi Adityanath CM Yogi Adityanath Security CM Yogi Z+ Security
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन के घर पर नहीं किया हमला, छाती ठोंककर कह रहे थे जेलेंस्की, अब रूस ने नए साल पर भेज दिए सबूत
पुतिन के घर पर नहीं किया हमला, छाती ठोंककर कह रहे थे जेलेंस्की, अब रूस ने नए साल पर भेज दिए सबूत
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
इंडिया
नए साल पर देशवासियों को लगा बड़ा झटका, 111 रुपये महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर, जानें अब कितने का मिलेगा
नए साल पर देशवासियों को लगा बड़ा झटका, 111 रुपये महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर, जानें अब कितने का मिलेगा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के घर पर नहीं किया हमला, छाती ठोंककर कह रहे थे जेलेंस्की, अब रूस ने नए साल पर भेज दिए सबूत
पुतिन के घर पर नहीं किया हमला, छाती ठोंककर कह रहे थे जेलेंस्की, अब रूस ने नए साल पर भेज दिए सबूत
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
इंडिया
नए साल पर देशवासियों को लगा बड़ा झटका, 111 रुपये महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर, जानें अब कितने का मिलेगा
नए साल पर देशवासियों को लगा बड़ा झटका, 111 रुपये महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर, जानें अब कितने का मिलेगा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा ने लेडी लव रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
जनरल नॉलेज
दुनिया की इस सिटी को क्यों कहा जाता था पापों का शहर, यहां के लोगों को कैसे मिली थी 'सजा'?
दुनिया की इस सिटी को क्यों कहा जाता था पापों का शहर, यहां के लोगों को कैसे मिली थी 'सजा'?
हेल्थ
लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है? जानिए 7 चौंकाने वाले फैक्ट्स
लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है? जानिए 7 चौंकाने वाले फैक्ट्स
ट्रेंडिंग
तस्वीर में छिपी इस संख्या को खोजना रॉकेट साइंस से कम नहीं, मैदान छोड़ भागे धुरंधर
तस्वीर में छिपी इस संख्या को खोजना रॉकेट साइंस से कम नहीं, मैदान छोड़ भागे धुरंधर
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget