बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?

Tenant Rules: देश में बड़ी संख्या में लोग किराए के मकानों में रहते हैं. वहीं लाखों लोग किराए पर ली गई दुकानों से अपना कारोबार चलाते हैं. कई परिवारों में यह दुकानें पीढ़ियों पुरानी होती हैं. जिन्हें कभी दादा या बाबा ने मामूली किराए पर दे दिया था. वक्त बीतने के साथ वही बड़ी कानूनी उलझन बन जाती है. 40–50 साल पुराने मामलों में मौजूदा मालिकों को लगता है कि अब दुकान खाली कराना लगभग नामुमकिन है.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इस सोच को बदल दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ लंबे समय तक कब्जा रहने से किराएदार को मालिकाना हक नहीं मिल जाता. अगर असली मालिक या उनके वारिस वास्तविक जरूरत साबित कर दें. तो कानून उनके साथ खड़ा होता है. जान लें ऐसी सिचुएशन में आप किराएदार से दुकान कैसे खाली करवा सकते हैं.

ऐसे करवा सकते हैं दुकान खाली

अगर कोई दुकान बाबा ने किराए पर दी थी. लेकिन मौजूदा मालिक उनके वारिस है. तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति पर अधिकार सिर्फ पहली पीढ़ी तक सीमित नहीं होता. अगर अगली पीढ़ी को दुकान की जरूरत है, तो वह भी पूरी तरह वैध मानी जाएगी.

ऐसे में मकान मालिक कोर्ट में दलील दे सकता है कि उसे दुकान की जरूरत है. वह खुद उसमें अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहता है. ऐसे में कोर्ट मकान मालिक का हक देखकर और उसकी दलील मानकर किराएदार को दुकान खाली करने का आदेश दे सकता है.

लंबा कब्जा नहीं देता हक

हाल ही में ऐसा ही एक केस में किराएदार ने यह तर्क दिया कि वह करीब 50 साल से दुकान चला रहा है और ऊपर की मंजिलें ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि किराएदार मालिक को निर्देश नहीं दे सकता कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करे. साथ ही बिजली कनेक्शन जैसे मुद्दों को भी गैर जरूरी बताया गया. अदालत ने कहा कि जरूरत का आकलन उस तारीख से होता है. जब मुकदमा दायर किया गया था न कि बाद में बदली परिस्थितियों से.

यह होती है पूरी प्रोसेस

किराएदार को दुकान से निकालने के लिए सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट और मालिकाना दस्तावेज जांचना जरूरी है. लिखित एग्रीमेंट हो तो उसकी शर्तें देखें नहीं हो तो किराया रसीदें चेक करें. इसके बाद वैलिड कारण तय करें. जैसे खुद या परिवार के बिजनेस की जरूरत, किराया न देना, गलत इस्तेमाल या जर्जर हालत.

इसके बाद मकील के जरिए कानूनी नोटिस भेजें और तय समय दें. नोटिस के बाद भी दुकान खाली न हो तो किराया नियंत्रण कोर्ट में बेदखली का मुकदमा दायर करें. कोर्ट के आदेश के बाद जरूरत पड़े तो कानूनी प्रक्रिया से दुकान खाली कराई जा सकती है.

