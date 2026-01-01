कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एअर इंडिया के एक पायलट को नशे की हालत में हिरासत में लिया गया है. 23 दिसंबर 2025 को वैंकूवर-दिल्ली (वियना होते हुए) उड़ान भरने वाले एअर इंडिया के एक पायलट को जश्न मनाना भारी पड़ गया. मुंह से शराब की गंध आने के बाद पायलट को हिरासत में लिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैंकूवर के एक ड्यूटी फ्री स्टोर के कर्मचारी ने पायलट को शराब पीते हुए देखा. दावा किया गया है कि शराब की बोतल खरीदते समय पायलट के मुंह से शराब की गंध आ रही थी. कर्मचारी ने पायलट की सूचना तुरंत कनाडा के अधिकारियों को दी. उड़ान से पहले कनाडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पायलट की फिटनेस को लेकर आपत्ति जताई. जांच के दौरान पायलट के व्यवहार को लेकर संदेह जताया गया, जिसके बाद उसे आगे की पूछताछ के लिए अलग कर लिया गया.

DGCA कर रहा मामले की जांच

इस मामले में एअर इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया है. पायलट को कुछ दिनों बाद दिल्ली लाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है. इस मामले की जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को दी गई है, जो इसकी जांच कर रहा है. एअर इंडिया सूत्रों के मुताबिक वो इस मामले में कनाडाई अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं. जांच पूरी होने तक संबंधित पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है.

सूत्रों का कहना है कि पायलट ने हवाई अड्डे पर अनजाने में शराब पी ली थी और ड्यूटी फ्री शॉप के एक कर्मचारी ने उसे ऐसा करते हुए देखा था. वहीं अन्य का कहना है कि बोतल खरीदते समय उससे शराब की गंध आ रही थी. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि असल में क्या हुआ था. कर्मचारी ने मामले की सूचना कनाडाई अधिकारियों को दी, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके पता लगाया कि संबंधित पायलट को उड़ान भरनी थी. वे उसे एअर इंडिया के विमान में ट्रैक करने में कामयाब रहे.

