इन सबके अलावा दुनिया भर में कहीं और कॉफी की किस्म हैं. जैसे तुर्किश कॉफी. इसमें यह कॉफी छनी हुई नहीं होती और इसे चीनी के साथ सेजवे नाम के एक विशेष बर्तन में बनाया जाता है. इसके अलावा वियतनामी कॉफी भी है जिसे अक्सर गाढ़े दूध और बर्फ के साथ परोसा जाता है. वही हनोई की अंडा कॉफी भी काफी मशहूर है. इसमें फटे हुए अंडे की जर्दी, और गाढ़े दूध को मिलाया जाता है.