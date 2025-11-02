एक्सप्लोरर
Types Of Coffee: एक्सप्रेसो, कैपेचीनो और अमेरिकानो ही नहीं इतने तरीके की होती हैं कॉफी, कुछ के तो नहीं सुने होंगे नाम
Types Of Coffee: कॉफी की दुनिया में एस्प्रेसो, कैपेचिनो और अमेरिकानो के अलावा भी 30 से ज्यादा वैरायटी हैं. आइए जानते हैं सभी वैरायटियों के बारे में.
Types Of Coffee: जब भी हम कॉफी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले नाम आते हैं वह हैं एस्प्रेसो, कैपेचिनो या फिर अमेरिकानो. लेकिन कॉफी की दुनिया में कॉफी की 30 से ज्यादा वैरायटी हैं. आइए बात करते हैं कॉफी की कुछ और किस्मों के बारे में जिन्हें हर कॉफी प्रेमी को जरुर जानना चाहिए.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Tags :Coffee Espresso Cappuccino
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक्सप्रेसो, कैपेचीनो और अमेरिकानो ही नहीं इतने तरीके की होती हैं कॉफी, कुछ के तो नहीं सुने होंगे नाम
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस सेक्टर के लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा, देखें दुनिया के टॉप-10 रईसों की लिस्ट
जनरल नॉलेज
6 Photos
न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान धमाके को कैसे कंट्रोल करते हैं साइंटिस्ट, इस दौरान किन चीजों की पड़ती है जरूरत
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
LIVE: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक्सप्रेसो, कैपेचीनो और अमेरिकानो ही नहीं इतने तरीके की होती हैं कॉफी, कुछ के तो नहीं सुने होंगे नाम
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion