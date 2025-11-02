हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTypes Of Coffee: एक्सप्रेसो, कैपेचीनो और अमेरिकानो ही नहीं इतने तरीके की होती हैं कॉफी, कुछ के तो नहीं सुने होंगे नाम

Types Of Coffee: कॉफी की दुनिया में एस्प्रेसो, कैपेचिनो और अमेरिकानो के अलावा भी 30 से ज्यादा वैरायटी हैं. आइए जानते हैं सभी वैरायटियों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Types Of Coffee: जब भी हम कॉफी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले नाम आते हैं वह हैं एस्प्रेसो, कैपेचिनो या फिर अमेरिकानो. लेकिन कॉफी की दुनिया में कॉफी की 30 से ज्यादा वैरायटी हैं. आइए बात करते हैं कॉफी की कुछ और किस्मों के बारे में जिन्हें हर कॉफी प्रेमी को जरुर जानना चाहिए.

एस्प्रेसो के आधार पर ज्यादातर कॉफी पेय पदार्थ बनाए जाते हैं. तेज दबाव में बारीक पिसी हुई कॉफी में गर्म पानी को डालकर बनाया जाता है. एक शानदार एस्प्रेसो में क्रेमा की एक गाढ़ी परत होती है और साथ ही ऊपर से सुनहरा झाग होता है.
कैपेचिनो में एस्प्रेसो, स्टीम्ड मिल्क ओर मिल्क फोम की बराबर की मात्रा होती है. इसकी शुरुआत इटली से हुई है और यह अपनी मलाईदार बनावट और शानदार झाग के लिए मशहूर है. इस पर अक्सर कोको पाउडर छिड़का जाता है.
लैटे कैपेचिनो की तुलना में थोड़ी ज्यादा मुलायम और दूधिया होती है. इसमें एक भाग एस्प्रेसो और तीन भाग स्टीम्ड मिल्क होता है. साथ ही ऊपर से फोम की एक पतली परत होती है. इसी के साथ मोका, एस्प्रेसो को चॉकलेट सिरप और दूध के साथ मिलाकर बनाई जाती है.
मैकियाटो एक एस्प्रेसो शॉट होता है जिस पर दूध के झाग की कुछ हल्की छींटे होती हैं. इसी के साथ स्पेन में मशहूर कॉर्टेडो मैं एस्प्रेसो और गर्म दूध को बराबर की मात्रा में मिलाकर गाढ़ेपन का संतुलन बनाया जाता है.
रिस्ट्रेटो एक छोटा सा लेकिन काफी गाढ़ा शॉट होता है. इसी के साथ लुंगो एक लंबा शॉट होता है जिसमें ज्यादा पानी होता है. वही डोपियो उन लोगों के लिए एस्प्रेसो का एक डबल शॉट होता है जिन्हें ज्यादा कैफीन की जरूरत होती है.
इन सबके अलावा दुनिया भर में कहीं और कॉफी की किस्म हैं. जैसे तुर्किश कॉफी. इसमें यह कॉफी छनी हुई नहीं होती और इसे चीनी के साथ सेजवे नाम के एक विशेष बर्तन में बनाया जाता है. इसके अलावा वियतनामी कॉफी भी है जिसे अक्सर गाढ़े दूध और बर्फ के साथ परोसा जाता है. वही हनोई की अंडा कॉफी भी काफी मशहूर है. इसमें फटे हुए अंडे की जर्दी, और गाढ़े दूध को मिलाया जाता है.
Published at : 02 Nov 2025 03:01 PM (IST)
