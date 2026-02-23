घर में कौन सा टीवी चैनल चल रहा? इस देश में सरकार रखती है सीधी नजर; रिमोट दबाते चलता है ‘हंटर’

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया में एक देश ऐसा है, जहां टीवी देखना भी नियमों के घेरे में है. सरकार तय करती है कि नागरिक क्या देखेंगे और क्या नहीं. गलत चैनल चुनने पर सजा जेल से लेबर कैंप तक हो सकती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Feb 2026 08:31 AM (IST)
दुनिया में एक देश ऐसा है, जहां टीवी देखना भी नियमों के घेरे में है. सरकार तय करती है कि नागरिक क्या देखेंगे और क्या नहीं. गलत चैनल चुनने पर सजा जेल से लेबर कैंप तक हो सकती है.

कल्पना कीजिए, आप घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है. अधिकारी पूछते हैं कि कौन सा चैनल चल रहा है? रिमोट आपके हाथ में है, लेकिन चैनल को लेकर चुनाव आपका नहीं है. दुनिया के ज्यादातर देशों में टीवी मनोरंजन का साधन है, पर एक देश ऐसा भी है जहां चैनल बदलना अपराध बन सकता है. वहां सरकार तय करती है कि नागरिक क्या देखेंगे, क्या नहीं और नियम तोड़ने पर सजा बेहद सख्त हो सकती है.

नॉर्थ कोरिया में मीडिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है. यहां आम लोगों को विदेशी टीवी चैनल देखने की अनुमति नहीं है. देश में मुख्य रूप से चार सरकारी चैनल प्रसारित होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है Korean Central Television.
नॉर्थ कोरिया में मीडिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है. यहां आम लोगों को विदेशी टीवी चैनल देखने की अनुमति नहीं है. देश में मुख्य रूप से चार सरकारी चैनल प्रसारित होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है Korean Central Television.
इन चैनलों पर सरकार की नीतियां, सैन्य गतिविधियां और नेतृत्व की प्रशंसा से जुड़े कार्यक्रम ही अधिकतर दिखाए जाते हैं. टीवी सेट भी पहले से लॉक किए जाते हैं, ताकि वे केवल सरकारी सिग्नल ही पकड़ सकें. बाहरी प्रसारण पकड़ने के लिए तकनीकी छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है.
इन चैनलों पर सरकार की नीतियां, सैन्य गतिविधियां और नेतृत्व की प्रशंसा से जुड़े कार्यक्रम ही अधिकतर दिखाए जाते हैं. टीवी सेट भी पहले से लॉक किए जाते हैं, ताकि वे केवल सरकारी सिग्नल ही पकड़ सकें. बाहरी प्रसारण पकड़ने के लिए तकनीकी छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है.
Published at : 23 Feb 2026 08:31 AM (IST)
