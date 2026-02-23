एक्सप्लोरर
घर में कौन सा टीवी चैनल चल रहा? इस देश में सरकार रखती है सीधी नजर; रिमोट दबाते चलता है ‘हंटर’
दुनिया में एक देश ऐसा है, जहां टीवी देखना भी नियमों के घेरे में है. सरकार तय करती है कि नागरिक क्या देखेंगे और क्या नहीं. गलत चैनल चुनने पर सजा जेल से लेबर कैंप तक हो सकती है.
कल्पना कीजिए, आप घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है. अधिकारी पूछते हैं कि कौन सा चैनल चल रहा है? रिमोट आपके हाथ में है, लेकिन चैनल को लेकर चुनाव आपका नहीं है. दुनिया के ज्यादातर देशों में टीवी मनोरंजन का साधन है, पर एक देश ऐसा भी है जहां चैनल बदलना अपराध बन सकता है. वहां सरकार तय करती है कि नागरिक क्या देखेंगे, क्या नहीं और नियम तोड़ने पर सजा बेहद सख्त हो सकती है.
Published at : 23 Feb 2026 08:31 AM (IST)
जनरल नॉलेज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
