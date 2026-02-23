घर में कौन सा टीवी चैनल चल रहा? इस देश में सरकार रखती है सीधी नजर; रिमोट दबाते चलता है ‘हंटर’

इन चैनलों पर सरकार की नीतियां, सैन्य गतिविधियां और नेतृत्व की प्रशंसा से जुड़े कार्यक्रम ही अधिकतर दिखाए जाते हैं. टीवी सेट भी पहले से लॉक किए जाते हैं, ताकि वे केवल सरकारी सिग्नल ही पकड़ सकें. बाहरी प्रसारण पकड़ने के लिए तकनीकी छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है.