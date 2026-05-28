अगर सामने आ जाए बाघ तो बस करें ये छोटा सा काम, आसानी से बच जाएगी आपकी जान

How to tackle Tiger: उम्मीद है कि आपको कभी बाघ का आमना-सामना न करना पड़े, सिवाय बच्चों के नाटक, कठपुतली शो या किसी तरह के इंटरैक्टिव कार्यक्रमों के अलावा. लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए, तो अपनी सुरक्षा के उपाय जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाघ बेहद खतरनाक होते हैं. इनसे बचना मतलब मौत के मुंह से बाहर आना. यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं.

भागने से बचें

हालांकि यह स्वाभाविक है कि कोई भी बाघ के सामनें आने पर भागेगा ही, लेकिन बाघ के सामने आने पर यह महत्वपूर्ण है कि आप बिल्कुल स्थिर रहें और अचानक हरकतें करने से बचें. बाघ स्वभाव से शिकारी होते हैं, इसलिए यदि आप भागेंगे तो उनकी आपको पीछा करने की कोशिश होगी. बाघ 40 मील प्रति घंटे तक की गति से दोड़ते हैं, इसलिए उनसे आगे निकलने का प्रयास बिल्कुल न करें. आपका दिल ज़ोर से धड़क रहा होगा, लेकिन जितना हो सके शांत रहने से बाघ को चौंकाने से बचा जा सकेगा और आपके बचने की संभावना सबसे अधिक होगी.

धीर-धीरे पीछे हों

बिना भागे बाघ से दूर भागना सबसे ज़रूरी है. बिना पीठ फेरे पीछे हटने की कोशिश करें. आपको हर समय उसकी हरकतों को समझना चाहिए. हल्का सा नज़रें मिलाए रखें, लेकिन बाघ की आंखों में सीधे न घूरें क्योंकि इसे वह चुनौती समझ सकता है, जिससे बाघ हमला कर सकता है. बाघ से शांत स्वर में बात करने से भी उसे यह पता चल सकता है कि आप उसका शिकार नहीं हैं.

खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करें

अगर जंगल में आपका सामना बाघ से हो जाए, तो उसे पास आने से रोकने के लिए खुद को जितना हो सके उतना बड़ा दिखाने की कोशिश करें. अपने हाथों के साथ-साथ अपने सिर के ऊपर कपड़े का एक टुकड़ा उठा लें और अधिक डरावने दिखने के लिए मजबूत, सीधा होकर खड़े रहें, इससे बाघ के पास आने की संभावना कम हो जाएगी.

शांत रहने की कोशिश करें

डर स्वाभाविक है, लेकिन घबराहट में शोर मचाने या अचानक हरकत करने से बचें, जब तक कि वह हमला करने के लिए बिल्कुल करीब न आ जाए.

बाघ के सामने आने पर जिंदा बचना तो नामुमकिन सा है. अगर सूझबूझ के साथ कदम उठाए जाएं तो हो सकता है कि जान बच जाए.