1.5 टन का एसी बेचकर कितने रुपये कमा लेता है दुकानदार, जानें कितना मिलता है कमीशन?

One AC Gives How Much Money: गर्मियों का मौसम आते ही हम सब सबसे पहले एसी खरीदने या उसकी सर्विसिंग के बारे में सोचने लगते हैं. जब हम दुकान पर जाते हैं, तो दुकानदार हमें कई तरह के एसी दिखाता है 3 स्टार, 5-स्टार, इन्वर्टर एसी या कोई नॉर्मल. वह बहुत प्यार से हमें समझाता है और हम लाखों-हजारों रुपये का एसी खरीदकर घर आ जाते हैं.

क्या कभी आपके दिमाग में यह बात आई है कि एक 1.5 टन का एसी बेचने पर दुकानदार को कितने रुपये की कमाई होती है? वह एक एसी पर कितना कमीशन या मुनाफा कमा लेता है? आइए जान लेते हैं इसके पूरे गणित को.

एसी की बिक्री से दुकानदारों को होती है मोटी कमाई

एक 1.5 टन का एसी बेचने पर दुकानदार को आमतौर पर 1,500 से लेकर 4,000 तक का शुद्ध फायदा होता है. दुकानदारों का यह मुनाफा फीसदी में तय होता है, जो लगभग 8 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच होता है. अगर आप 35000 का कोई एसी खरीदते हैं, तो उसमें दुकानदार की बचत करीब 2500 से 3500 तक होती है.

कमाई कम या ज्यादा होने के कारण

ब्रांड का अंतर- बड़े और मशहूर ब्रांड्स दुकानदारों को कम कमीशन देते हैं वहीं, नए या कम बिकने वाले ब्रांड्स ग्राहक खींचने के लिए दुकानदारों को 20 प्रतिशत तक का मोटा मार्जिन देते हैं.

स्टार रेटिंग- 5-स्टार एसी महंगे होते हैं, इसलिए इन पर दुकानदार को 3-स्टार एसी के मुकाबले 500 से 1000 ज्यादा बचते हैं.

मौसम का असर- भयंकर गर्मी के सीजन में डिमांड ज्यादा होने के कारण दुकानदार कम डिस्काउंट देते हैं, जिससे उनका मुनाफा बढ़ जाता है सर्दियों या ऑफ-सीजन में वे बहुत कम मुनाफे पर भी एसी बेच देते हैं.

दुकानदार सिर्फ एसी से ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी अन्य चीजों से भी मोटी कमाई करते हैं