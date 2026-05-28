बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, ममता के करीबी नेता पर लगाए गंभीर आरोप

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने ना सिर्फ पार्टी से बगावत कर दी है बल्कि अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद और ममता बनर्जी के करीबी नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पिछले दिनों उन्होंने टीएमसी के जिला प्रभारी पद से इस्तीफा दिया था.

टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई है. स्पीकर को लिखे अपने लेटर में उन्होंने कहा कि मैं एआईटीसी के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की अनुमति चाहती हूं, जिन्होंने लोकसभा के अंदर बार-बार मेरा मौखिक रूप से अपमान किया है.

कल्याण बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप

काकोली घोष ने सिर्फ अपने खिलाफ अपमान की बात नहीं की बल्कि उन्होंने अन्य कई महिला सांसदों की तरफ से भी कल्याण बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने लेटर में लिखा है कि उनका (कल्याण बनर्जी) का यह महिला विरोधी रवैया कई महिला सदस्यों के खिलाफ भी देखा गया है और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए.