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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSecond Solar Eclipse 2026: क्या सूर्य ग्रहण के दौरान फ्रीजर में रखा सामान भी हो जाता है खराब?

Second Solar Eclipse 2026: क्या सूर्य ग्रहण के दौरान फ्रीजर में रखा सामान भी हो जाता है खराब?

Second Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण के दौरान फ्रिज या फ्रीजर में रखा खाना खराब होता है या नहीं, इस सवाल पर पुरानी मान्यता और विज्ञान की क्या राय है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 10 Aug 2026 07:13 PM (IST)
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Second Solar Eclipse 2026: साल 2026 का दूसरा और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 की रात को लगने जा रहा है. भारतीय समय के मुताबिक यह ग्रहण रात करीब 9 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगा और सुबह करीब 4 बजकर 25 मिनट पर खत्म होगा. यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जो मुख्य रूप से उत्तरी रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल जैसे इलाकों में दिखाई देगा. क्योंकि ये भारत में यह ग्रहण रात के समय होने लग रहा है इसलिए ये बारत से नहीं दिखेगा.  इस ग्रहण को लेकर हर बार की तरह इस बार भी लोगों के मन में कई सवाल हैं, जिनमें से एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ग्रहण के दौरान फ्रीजर में रखा खाने-पीने का सामान भी खराब हो जाता है. 

क्या कहती है पुरानी मान्यता

हमारे समाज में सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि ग्रहण के समय बना हुआ खाना और रखा हुआ खाने-पीने का सामान दूषित हो जाता है. पुराने समय में लोग मानते थे कि ग्रहण के दौरान निकलने वाली किरणें खाने की चीजों को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए ग्रहण से पहले बचे हुए खाने में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते थे ताकि वह खराब न हो. यही मान्यता धीरे-धीरे फ्रीजर या फ्रिज में रखे सामान तक भी फैल गई और कई लोग आज भी मानते हैं कि ग्रहण के दौरान फ्रिज में रखा दूध, दही या पका हुआ खाना भी अशुद्ध हो जाता है, भले ही वह बाहर न रखा हो. 

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विज्ञान क्या कहता है इस बारे में

विज्ञान की नजर से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के दौरान फ्रिज या फ्रीजर में रखे खाने-पीने के सामान में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है. सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश ढक जाता है. इस पूरी प्रक्रिया का असर सिर्फ रोशनी और तापमान में हल्के बदलाव तक सीमित रहता है, इसका खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता से कोई सीधा वैज्ञानिक संबंध नहीं है. फ्रिज या फ्रीजर बंद डिब्बे की तरह काम करता है, जहां तापमान पहले से ही नियंत्रित रहता है, इसलिए बाहर हो रही घटना का उसके अंदर रखी चीजों पर कोई असर नहीं पड़ता है.  इसलिए ग्रहण के दौरान फ्रीज़र में रखा सामान खराब होने की बात पूरी तरह एक पुरानी मान्यता ही है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. 

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Published at : 10 Aug 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
GK NEWS Solar Eclipse 2026 August 12 Solar Eclipse Food In Refrigerator During Eclipse
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