मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWomen Safety in Delhi: रात को महिलाओं के लिए सेफ क्यों नहीं है दिल्ली? बाकी महानगरों से क्या अलग

Women Safety in Delhi: रात को महिलाओं के लिए सेफ क्यों नहीं है दिल्ली? बाकी महानगरों से क्या अलग

Women Safety in Delhi: रात में दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है? जानें NCRB के आंकड़े क्या कहते हैं और दिल्ली की तुलना मुंबई, बेंगलुरु समेत दूसरे बड़े शहरों से कैसी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 10 Aug 2026 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

Women Safety in Delhi: दिल्ली देश की राजधानी है. यहां दिनभर लोगों की भीड़ रहती है. लेकिन रात होते ही कई जगहों पर सड़कों पर लोग कम हो जाते हैं. ऐसे में महिलाओं के लिए रात में अकेले सफर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. खासकर उन जगहों पर जहां आसपास ज्यादा लोग नहीं होते.

रात में सुनसान सड़कें बढ़ाती हैं डर

रात के समय कई सड़कें खाली हो जाती हैं. दुकानें भी बंद हो जाती हैं और आने-जाने वाले लोग भी कम हो जाते हैं. अगर कोई महिला रात में अकेले ऐसी सड़क से जा रही है तो उसे डर लग सकता है. सुनसान सड़क पर अगर कोई परेशानी हो जाए तो तुरंत मदद मिलना भी मुश्किल हो सकता है.

इसी वजह से रात में अकेले सुनसान रास्ते पर जाने से बचना बेहतर होता है.

यह भी पढ़ें: देश के इन हाईकोर्ट में नहीं है रेगुलर चीफ जस्टिस, देख लें लिस्ट

कई जगहों पर कम होती है रोशनी

रात में किसी सड़क पर अच्छी रोशनी होना बहुत जरूरी है. लेकिन कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइट ठीक से काम नहीं करती. कहीं लाइट बहुत कम होती है तो कहीं सड़क का कुछ हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में रहता है. ऐसी जगह पर यह पता लगाना मुश्किल होता है कि आसपास कौन है. इसी वजह से महिलाओं को ऐसी जगहों पर ज्यादा डर लगता है. इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर काफी बड़ा है और इसकी आबादी लगभग 4 करोड़ है. यहां पूरे देश से लोग आते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं. ऐसे में कौन अपराधिक मानसिकता का है ये पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है.

देर रात सफर करना भी बन सकता है परेशानी

रात ज्यादा होने पर बस, ऑटो और दूसरी गाड़ियां भी कम मिल सकती हैं. कई बार महिलाओं को काफी देर तक गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है. अगर आसपास कोई नहीं है तो यह समय उनके लिए डर वाला हो सकता है. कैब से सफर करते समय भी महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान रहती हैं.

इसलिए रात में सफर करते समय ऐसी गाड़ी लेना बेहतर है जिसकी जानकारी परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास हो.

गलत सोच वाले लोगों से खतरा

हर जगह और हर व्यक्ति गलत नहीं होता. लेकिन कुछ लोग महिलाओं को अकेला देखकर उन्हें परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं. कोई पीछा कर सकता है, गलत तरीके से बात कर सकता है या रास्ते में रोकने की कोशिश कर सकता है.

रात में आसपास लोग कम होने की वजह से ऐसी स्थिति में मदद मिलना मुश्किल हो सकता है. यही कारण है कि महिलाएं रात में अकेले सफर करते समय ज्यादा सावधानी रखती हैं.

मदद के लिए लोग कम मिलते हैं

दिन में अगर किसी महिला को रास्ते में कोई परेशानी होती है तो आसपास मौजूद लोग मदद कर सकते हैं. लेकिन रात में सड़कें खाली होने के कारण आसपास मदद करने वाला कोई नहीं मिल सकता.

इसलिए रात में ऐसी सड़क से जाना ज्यादा अच्छा है जहां दुकानें खुली हों या लोगों का आना जाना हो.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है

महिलाओं को रात में सुरक्षित रखने के लिए सड़कों पर अच्छी रोशनी होना जरूरी है. रात में पुलिस भी बढ़नी चाहिए. बस स्टॉप और मेट्रो के आसपास भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए.

इसके अलावा जरूरत पड़ने पर महिलाओं को जल्दी मदद मिल सके, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए.

रात में सफर करते समय रखें इन बातों का ध्यान

अगर रात में अकेले जाना जरूरी हो तो कोशिश करें कि सुनसान रास्ते से न जाएं. अपनी लोकेशन घर के किसी सदस्य या दोस्त को बता दें. फोन में बैटरी रखें और रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें.

अगर कोई व्यक्ति पीछा कर रहा हो या परेशान कर रहा हो तो किसी ऐसी जगह जाएं जहां लोग मौजूद हों और तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लें.

यह भी पढ़ें: बिना इजाजत किसी का बना लिया वीडियो, इस पर कितनी हो सकती है सजा?

Published at : 10 Aug 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Women Safety In Delhi Crimes Against Women
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
अगर कोई Satellite गिर जाए तो नुकसान की जिम्मेदारी किसकी? स्पेस लॉ समझिए
अगर कोई Satellite गिर जाए तो नुकसान की जिम्मेदारी किसकी? स्पेस लॉ समझिए
जनरल नॉलेज
Second Solar Eclipse 2026: क्या सूर्य ग्रहण के दौरान फ्रीजर में रखा सामान भी हो जाता है खराब?
क्या सूर्य ग्रहण के दौरान फ्रीजर में रखा सामान भी हो जाता है खराब?
जनरल नॉलेज
देश के इन हाईकोर्ट में नहीं है रेगुलर चीफ जस्टिस, देख लें लिस्ट
देश के इन हाईकोर्ट में नहीं है रेगुलर चीफ जस्टिस, देख लें लिस्ट
जनरल नॉलेज
Jharkhand Student Protest: झुकेगा नहीं साला... झारखंड छात्र आंदोलन में कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे पुष्पा भाऊ, वीडियो वायरल
झुकेगा नहीं साला... झारखंड छात्र आंदोलन में कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे पुष्पा भाऊ, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics
सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics
दिल्ली NCR
रांची छात्र आंदोलन पर संजय सिंह बोले, 'हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही...'
रांची छात्र आंदोलन पर संजय सिंह बोले, 'हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही...'
इंडिया
'झारखंड में छात्रों के ख़िलाफ़ बल का इस्तेमाल ग़लत', राहुल गांधी की सोरेन सरकार को दो टूक
'झारखंड में छात्रों के ख़िलाफ़ बल का इस्तेमाल ग़लत', राहुल गांधी की सोरेन सरकार को दो टूक
क्रिकेट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली? देखें लिस्ट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली?
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन, बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में दर्ज की ECIR
पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन, बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में दर्ज की ECIR
इंडिया
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget