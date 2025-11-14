एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
इन 5 देशों में करोड़पति बन जाते हैं इंडियंस, जानें यहां कितना मजबूत है भारतीय रुपया?
वियतनाम की करेंसी डोंग भारतीय रुपये से कमजोर है. वियतनाम में 1 भारतीय रुपया 295 वियतनामी डोंग के बराबर होता है. भारत से सिर्फ 1 लाख रुपये ले जाने पर वियतनाम में लगभग 3 करोड़ डोंग का मालिक बन सकता है.
भारतीय रुपया भले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर नजर आता हो, लेकिन कुछ देशों में इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वहां भारतीय आसानी से करोड़पति बन जाते हैं. दरअसल इन देशों की करेंसी रुपये के मुकाबले बहुत कमजोर है. ऐसे में अगर कोई भारतीय वहां बसता है या रुपये को वहां की करेंसी में बदलता है तो उसकी रकम लाखों-करोड़ों में पहुंच जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे पांच देशों के बारे में बताते हैं जहां भारतीय रुपया सबसे ज्यादा मजबूत है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 14 Nov 2025 09:03 AM (IST)
जनरल नॉलेज
5 Photos
इन 5 देशों में करोड़पति बन जाते हैं इंडियंस, जानें यहां कितना मजबूत है भारतीय रुपया?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया में कहां है अंगूर की सबसे पुरानी बेल? दुनिया की सबसे ओल्ड वाइन से भी ज्यादा इसका उम्र
जनरल नॉलेज
6 Photos
खुफिया एजेंसियों के जासूसों से कितने अलग होते हैं स्लीपर सेल, क्या इन्हें भी मिलती है सैलरी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स बनाने हैं तो कितने पैसे लगेंगे, कैसे होता है पेड प्रमोशन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस एंगल से चलाएंगे बल्ला तो हर बार लगेगा छक्का, धाकड़ बैटर्स के काम आएंगे ये टिप्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion