इन 5 देशों में करोड़पति बन जाते हैं इंडियंस, जानें यहां कितना मजबूत है भारतीय रुपया?

वियतनाम की करेंसी डोंग भारतीय रुपये से काफी कमजोर है. वियतनाम में एक भारतीय रुपया लगभग 295 वियतनामी डोंग के बराबर होता है. जिसका मतलब है कि भारत से सिर्फ 1 लाख रुपये ले जाने पर वियतनाम में कोई लगभग 3 करोड़ डोंग का मालिक बन सकता है. यही वजह है कि यहां भारतीय रुपये की कीमत बहुत ज्यादा है और यहां भारतीय आसानी से शानदार लाइफस्टाइल जी सकते हैं.