बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

इन 5 देशों में करोड़पति बन जाते हैं इंडियंस, जानें यहां कितना मजबूत है भारतीय रुपया?

इन 5 देशों में करोड़पति बन जाते हैं इंडियंस, जानें यहां कितना मजबूत है भारतीय रुपया?

वियतनाम की करेंसी डोंग भारतीय रुपये से कमजोर है. वियतनाम में 1 भारतीय रुपया 295 वियतनामी डोंग के बराबर होता है. भारत से सिर्फ 1 लाख रुपये ले जाने पर वियतनाम में लगभग 3 करोड़ डोंग का मालिक बन सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Nov 2025 09:03 AM (IST)
वियतनाम की करेंसी डोंग भारतीय रुपये से कमजोर है. वियतनाम में 1 भारतीय रुपया 295 वियतनामी डोंग के बराबर होता है. भारत से सिर्फ 1 लाख रुपये ले जाने पर वियतनाम में लगभग 3 करोड़ डोंग का मालिक बन सकता है.

भारतीय रुपया भले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर नजर आता हो, लेकिन कुछ देशों में इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वहां भारतीय आसानी से करोड़पति बन जाते हैं. दरअसल इन देशों की करेंसी रुपये के मुकाबले बहुत कमजोर है. ऐसे में अगर कोई भारतीय वहां बसता है या रुपये को वहां की करेंसी में बदलता है तो उसकी रकम लाखों-करोड़ों में पहुंच जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे पांच देशों के बारे में बताते हैं जहां भारतीय रुपया सबसे ज्यादा मजबूत है.

1/5
वियतनाम की करेंसी डोंग भारतीय रुपये से काफी कमजोर है. वियतनाम में एक भारतीय रुपया लगभग 295 वियतनामी डोंग के बराबर होता है. जिसका मतलब है कि भारत से सिर्फ 1 लाख रुपये ले जाने पर वियतनाम में कोई लगभग 3 करोड़ डोंग का मालिक बन सकता है. यही वजह है कि यहां भारतीय रुपये की कीमत बहुत ज्यादा है और यहां भारतीय आसानी से शानदार लाइफस्टाइल जी सकते हैं.
वियतनाम की करेंसी डोंग भारतीय रुपये से काफी कमजोर है. वियतनाम में एक भारतीय रुपया लगभग 295 वियतनामी डोंग के बराबर होता है. जिसका मतलब है कि भारत से सिर्फ 1 लाख रुपये ले जाने पर वियतनाम में कोई लगभग 3 करोड़ डोंग का मालिक बन सकता है. यही वजह है कि यहां भारतीय रुपये की कीमत बहुत ज्यादा है और यहां भारतीय आसानी से शानदार लाइफस्टाइल जी सकते हैं.
2/5
इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियन रुपिया है. वहीं इंडोनेशिया में एक भारतीय रुपया करीब 190 इंडोनेशियन रुपिया के बराबर होता है. इस देश में रहने वाले और खाने-पीने का खर्च भी बहुत कम है. इसलिए यहां भारतीय टूरिस्ट और बिजनेसमैन दोनों को रुपया बहुत मजबूत महसूस होता है.
इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियन रुपिया है. वहीं इंडोनेशिया में एक भारतीय रुपया करीब 190 इंडोनेशियन रुपिया के बराबर होता है. इस देश में रहने वाले और खाने-पीने का खर्च भी बहुत कम है. इसलिए यहां भारतीय टूरिस्ट और बिजनेसमैन दोनों को रुपया बहुत मजबूत महसूस होता है.
3/5
लाओस की करेंसी किप है और यहां भी 1 रुपया करीब 235 लाओस किप के बराबर है. कम पॉपुलेशन और सस्ती इकोनॉमी के चलते यहां भारतीय रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा है. यहां भारतीय मुद्रा में थोड़ा भी खर्च करने पर लाखों की तरह महसूस होता है.
लाओस की करेंसी किप है और यहां भी 1 रुपया करीब 235 लाओस किप के बराबर है. कम पॉपुलेशन और सस्ती इकोनॉमी के चलते यहां भारतीय रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा है. यहां भारतीय मुद्रा में थोड़ा भी खर्च करने पर लाखों की तरह महसूस होता है.
4/5
कंबोडिया की करेंसी रियेल है . वहीं कंबोडिया की करेंसी भी भारतीय रुपये के मुकाबले बहुत कमजोर है. यहां एक भारतीय रुपया करीब 50 रियेल के बराबर होता है. कंबोडिया में भारतीय रुपये से आप सस्ते होटल, खाने और घूमने-फिरने की सभी सुविधाएं आसानी से पा सकते हैं.
कंबोडिया की करेंसी रियेल है . वहीं कंबोडिया की करेंसी भी भारतीय रुपये के मुकाबले बहुत कमजोर है. यहां एक भारतीय रुपया करीब 50 रियेल के बराबर होता है. कंबोडिया में भारतीय रुपये से आप सस्ते होटल, खाने और घूमने-फिरने की सभी सुविधाएं आसानी से पा सकते हैं.
5/5
उज्बेकिस्तान की करेंसी सुम है. वहीं यह भी भारतीय रुपये से काफी कमजोर है. यहां एक भारतीय रुपया लगभग 150 उज्बेक सुम के बराबर है. इस हिसाब से भारतीय यहां बहुत अमीर माने जाते हैं. वहीं रुपये की ताकत यहां इतनी है कि थोड़े से पैसों में भी यहां आप शानदार लाइफस्टाइल जी सकते हैं.
उज्बेकिस्तान की करेंसी सुम है. वहीं यह भी भारतीय रुपये से काफी कमजोर है. यहां एक भारतीय रुपया लगभग 150 उज्बेक सुम के बराबर है. इस हिसाब से भारतीय यहां बहुत अमीर माने जाते हैं. वहीं रुपये की ताकत यहां इतनी है कि थोड़े से पैसों में भी यहां आप शानदार लाइफस्टाइल जी सकते हैं.
Published at : 14 Nov 2025 09:03 AM (IST)
Tags :
Indian Rupee Weak Currencies Millionaire Indians

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
