हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology 2026: ये 5 राशियां 2026 में छोड़ सकती हैं अपना देश, विदेश में बसने का बन रहा है योग!

Astrology 2026: ये 5 राशियां 2026 में छोड़ सकती हैं अपना देश, विदेश में बसने का बन रहा है योग!

Astrology 2026: साल 2026 में ग्रहों की बदलती चाल कई राशियों को अपनी जन्मभूमि से दूर बसने या लंबी यात्राओं के लिए प्रेरित कर सकती है. ज्योतिषीय संकेत से जानिए कौन-सी हैं वो राशियां?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 02 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Astrology 2026: अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं और बसने का ख्याल अधिकतर लोगों के मन में आता है, या यूं कहें कि, हर कोई एक बेहतर लोकेशन की चाह रखता है. ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कुछ खास परिस्थितियां यात्रा, विस्तार और नए क्षितिज (horizon) की ओर बढ़ने का संकेत देती है.

साल 2026 में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बदलेगी कि, घर छोड़ना न मात्र संभव होगा, बल्कि समय के अनुकूल, सार्थक और कुछ मामलों में नियति के अधीन भी होगा. ज्योतिष शास्त्र कोई जादू का विषय नहीं, अपितु यह समय का ऐसा खेल है, जहां टाइम ही सब कुछ है.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वाले जातकों के लिए यात्रा उनके जीवन के गहरे उद्देश्यों से जुड़ा है. साल 2026 उनके लिए कई मायनों में सार्थक साबित हो सकता है.

यह साल उनके लिए बेहद उत्तम है, जब उनका शासक ग्रह बृहस्पति गति देने का काम करता है और 2026 में बृहस्पति साल के अहम भाग में उच्च अर्थ, लंबी दूरी के अन्वेषण और नए अनुभवों के जरिए विकास जैसे विषयों को ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा. 

अप्रैल से लेकर मई के मध्य तक, बुध मेष और वृषभ राशि में सूर्य और मंगल के साथ संरेखित होगा, तब यही वह समय होगा जब धनु राशि के जातक देश छोड़कर किसी अन्य देश में बसने का मन बना सकते हैं. 

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वाले जातक हमेशा से विचारों, कहानियों और संभावनाओं को जीते आए हैं. लेकिन 2026 इन्हें जीवन में गति प्रदान करने का काम करेगा. वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, अप्रैल 2026 के आखिर में यूरेनस मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिस वजह से अप्रत्याशित ऊर्जा का संचार होगा.

मई के अंत से लेकर जून 2026 के मध्य तक आंतरिक जिज्ञासा बाहरी गतिविधियों में बदल जाएगी. आपको वे गंतव्य जो दूर लगते थे, अचानक से आपके लिए जरूरी लगने लगेंगे. 

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वाले स्वभाव से ही आशावादी और सीमाओं को पार करने वाले होते हैं, लेकिन जुलाई 2026 में इनकी इच्छाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का समर्थन मिलेगा, जो इच्छापूर्ति में अहम योगदान देंगे. ये वो समय होगा, जब आपके विचार सफल होने लगेंगे और विदेश यात्रा के सहज अवसर मिलने लगेंगे.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातक कहीं भी घूमने जाने से पहले योजना बनाना जरूरी समझते हैं. कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर उन्हें लंबी यात्राओं, विदेश जाने का अवसर प्रदान करेगा.

जून से अक्टूबर 2026 तक का समय बेहद खास रहने वाला है, जब बृहस्पति आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर विकास करने में मदद करेगा. इस साल करियर में बदलाव के साथ विदेश घूमने का अवसर भी मिलेगा. 

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं. 2026 की शुरुआत में नेटवर्किंग और बाहरी अनुभवों को बढ़ावा देने का काम करती है.

फरवरी से मार्च और सितंबर के आखिर तक, ग्रहों की ऐसी स्थिति रहेगी जो ने केवल यात्रा के लिहाज से सार्थक होगी, बल्कि विदेश जाने का भी अवसर प्रदान करेगी. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 02 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Gemini Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces Horoscope 2026 Astrology 2026

Frequently Asked Questions

2026 में ज्योतिष के अनुसार किन राशियों को विदेश जाने का अवसर मिल सकता है?

2026 में धनु, मिथुन, कुंभ, मकर और मीन राशि के जातकों को विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। ग्रहों की स्थिति यात्रा और नए अनुभवों को बढ़ावा देगी।

धनु राशि वालों के लिए 2026 में यात्रा क्यों महत्वपूर्ण होगी?

धनु राशि वालों के लिए 2026 में बृहस्पति का प्रभाव लंबी दूरी की यात्राओं, अन्वेषण और नए अनुभवों के माध्यम से विकास को ऊर्जा देगा।

मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में क्या बदलाव अपेक्षित हैं?

2026 में यूरेनस के मिथुन राशि में प्रवेश से अप्रत्याशित ऊर्जा आएगी, जिससे आंतरिक जिज्ञासा बाहरी गतिविधियों में बदलेगी और दूर के गंतव्य महत्वपूर्ण लगने लगेंगे।

कुंभ राशि वालों की विदेश यात्रा की इच्छाएं 2026 में कैसे पूरी होंगी?

जुलाई 2026 में ब्रह्मांडीय ऊर्जा कुंभ राशि वालों की इच्छाओं को समर्थन देगी, जिससे उनके विचार सफल होंगे और विदेश यात्रा के सहज अवसर मिलेंगे।

मकर राशि वालों को 2026 में विदेश जाने का अवसर कब मिलेगा?

जून से अक्टूबर 2026 तक का समय मकर राशि वालों के लिए खास रहेगा। बृहस्पति का गोचर उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और करियर में बदलाव के साथ विदेश घूमने का अवसर देगा।

