हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसिर्फ 18 रुपये में एक बोतल बीयर, यहां पानी से भी सस्ती है शराब, होटलों में मिलती है फ्री

सिर्फ 18 रुपये में एक बोतल बीयर, यहां पानी से भी सस्ती है शराब, होटलों में मिलती है फ्री

Cheapest Beer In The World: कुछ देशों में बीयर की सस्ती कीमतें संस्कृति, टैक्स और स्थानीय उत्पादन का नतीजा हैं. वहीं पानी महंगा होना सप्लाई और पैकेजिंग की लागत का सच उजागर करता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Jan 2026 06:27 PM (IST)
Cheapest Beer In The World: कुछ देशों में बीयर की सस्ती कीमतें संस्कृति, टैक्स और स्थानीय उत्पादन का नतीजा हैं. वहीं पानी महंगा होना सप्लाई और पैकेजिंग की लागत का सच उजागर करता है.

आमतौर पर पानी को जीवन का सबसे सस्ता और जरूरी हिस्सा माना जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां यही पानी जेब पर भारी पड़ जाता है, जबकि बीयर बेहद सस्ते दामों में आसानी से मिल जाती है. कई जगहों पर होटल अपने मेहमानों को मुफ्त बीयर तक परोसते हैं. आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे संस्कृति, टैक्स नीति या पर्यटन से जुड़ी रणनीति है? आइए जानें.

दुनिया के कुछ हिस्सों में बीयर पानी से सस्ती होना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह पूरी तरह तथ्यात्मक है. खासकर वियतनाम जैसे देशों में बीयर स्थानीय स्तर पर बनाई जाती है, जिस पर टैक्स बेहद कम होता है.
दुनिया के कुछ हिस्सों में बीयर पानी से सस्ती होना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह पूरी तरह तथ्यात्मक है. खासकर वियतनाम जैसे देशों में बीयर स्थानीय स्तर पर बनाई जाती है, जिस पर टैक्स बेहद कम होता है.
वहीं पीने का पानी बोतलबंद रूप में बिकता है, जिसमें शुद्धिकरण, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और ब्रांडिंग की लागत जुड़ी होती है. यही वजह है कि कई जगह 500 मिलीलीटर पानी की कीमत बीयर से ज्यादा हो जाती है.
वहीं पीने का पानी बोतलबंद रूप में बिकता है, जिसमें शुद्धिकरण, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और ब्रांडिंग की लागत जुड़ी होती है. यही वजह है कि कई जगह 500 मिलीलीटर पानी की कीमत बीयर से ज्यादा हो जाती है.
Published at : 01 Jan 2026 06:27 PM (IST)
Cheapest Beer Cheapest Beer In The World Free Beer In Hotels Beer Culture Germany

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
Stars Debut In 2026: गोविंदा के बेटे से लेकर शाहरुख की बेटी तक, 2026 में बॉलीवुड में होगी कई नए सितारों की एंट्री
गोविंदा के बेटे से लेकर शाहरुख की बेटी तक, 2026 में बॉलीवुड में होगी कई नए सितारों की एंट्री
New Upcoming Show 2026:🔥TV पर नया धमाका! नए साल में Entertainment का मीटर बढ़ाने आ रहे है ये नए शोज
2025 की सबसे बड़ी Controversies, जिन्होंने हिला दिया पूरा Bollywood, Ranveer Allahbadia के Controversy से Deepika की Demand तक
Ikkis Review: वीर Arun Khetarpal की कहानी, Jaideep Ahlawat का दमदार अभिनय और Dharamendra Ji आखिरी Film
नया साल 2026: ये 5 Financial Resolutions बदल देंगे आपकी पूरी जिंदगी | Paisa Live
Tobacco Stocks में हड़कंप, ITC 8% टूटा, Godfrey Phillips 16% Crash | Paisa Live

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
