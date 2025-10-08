ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फूड्स, गलती से भी खा लिए तो मौत आनी तय

एकी जमैका में पाया जाने वाला फल है. यह फल तब तक जहरीला होता है, जब तक यह पूरी तरह पक न जाए. इस कच्चे फल में Hypoglycin A नामक जहर होता है, जो वोमिटिंग सिकनेस यानी लगातार उल्टियां का कारण बनता है. इसके अलावा यह इंसान को कोमा में भी पहुंचा सकता है. इस फल को तब खाया जाता है, जब यह फल खुद फटकर खुल जाए और इसका पीला हिस्सा साफ दिखने लगे.