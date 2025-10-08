ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फूड्स, गलती से भी खा लिए तो मौत आनी तय

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फूड्स, गलती से भी खा लिए तो मौत आनी तय

By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Oct 2025 04:12 PM (IST)
दुनिया में कई ऐसे फूड हैं, जो दिखने में बहुत टेस्टी लगते हैं. अगर इन्हें जरा सी गलती से खा लिया जाए तो जानलेवा साबित हो सकते हैं. इस तरह के कुछ फूड में प्राकृतिक रूप से जहर पाया जाता है, जो इन्हें गलत तरह से पकाने या साफ न करने की वजह से होता है. कई देशों में तो ये फूड पारंपरिक खान-पान का हिस्सा भी होते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरे इन्हें डेडली फुल फूड की लिस्ट में शामिल करते हैं. चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे 10 खतरनाक फूड्स के बारे में, जिन्हें खाते वक्त जरा-सी भी चूक आपकी जान ले सकती है.

एकी जमैका में पाया जाने वाला फल है. यह फल तब तक जहरीला होता है, जब तक यह पूरी तरह पक न जाए. इस कच्चे फल में Hypoglycin A  नामक जहर होता है, जो वोमिटिंग सिकनेस यानी लगातार उल्टियां का कारण बनता है. इसके अलावा यह इंसान को कोमा में भी पहुंचा सकता है. इस फल को तब खाया जाता है, जब यह फल खुद फटकर खुल जाए और इसका पीला हिस्सा साफ दिखने लगे.
कसावा भी दुनिया का सबसे खतरनाक फूड माना जाता है. अफ्रीका और एशिया में खाए जाने वाले इस रूट फूड को अगर ठीक से पकाया या भिगोया न जाए तो यह साइनाइड छोड़ सकता है. इससे उल्टी चक्कर और यहां तक कि मौत भी हो सकती है. खास बात यह है कि कच्चा या अधपका कसावा खाना सीधे साइनाइड प्वाइजनिंग का कारण बन सकता है.
जापान की फुगु पफर फिश को भी सबसे खतरनाक डिश में गिना जाता है. इसमें मौजूद Tetrodotoxin जहर साइनाइड से 1000 ज्यादा गुना ताकतवर होता है. ऐसे में इसे सिर्फ लाइसेंस प्राप्त शेफ ही बना सकते हैं, क्योंकि जरा सी गलती भी इसे मौत का कारण बना सकती है.
सन्नाकजी जिंदा ऑक्टोपस होता है. यह भी दुनिया के सबसे खतरनाक फूड में शामिल है. कोरिया की इस डिश में छोटे-छोटे ऑक्टोपस काटकर जिंदा परोसे जाते हैं. हालांकि, इसके टेंटेकल गले में फंसने से दम घुटने से मौत हो सकती है. ऐसे में इसे खाते वक्त बहुत सावधानी रखना और पूरी तरह चबाकर खाना जरूरी होता है.
हाकार्ल एक आइसलैंडिक फॉर्मेटेड शार्क होती है. यह आइसलैंड की पारंपरिक डिश हाकार्ल ग्रीनलैंड शार्क के मांस से बनती है. अगर इस इस डिश को बिना ठीक से फर्मेंट किए खाया जाए तो इसमें मौजूद अमोनिया और टॉक्सिन्स शरीर को जहरीला बना सकते हैं. यही वजह है कि इसे महीनों तक सुखाया और फर्मेंट किया जाता है.
ब्लड क्लैम्‍स समुद्री पानी को फिल्टर करते हैं, जिससे इनमें हेपेटाइटिस, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियों के वायरस जमा हो जाते हैं. अगर इन्हें भी ठीक से बिना पकाए खाया जाए तो इससे फैलने वाला संक्रमण बहुत खतरनाक साबित हो सकता है.
दक्षिण पूर्व एशिया में मिलने वाला पैंगियम एक जहरीला बीज फल होता है. इस फल के बीजों में हाइड्रोजन सायनाइड पाया जाता है. वहीं, लोग इसे महीने भर तक जमीन में दबाकर और फर्मेंटेड करके ही खाते हैं. अगर कोई इसे कच्चा खा ले तो उसकी तुरंत मौत हो सकती है.
कच्ची एल्डरबेरी भी बहुत खतरनाक मानी जाती है. एल्डरबेरी के कच्चे फल, पत्ते और बीजों में साइनाइड बनाने वाले तत्व होते हैं. इन्हें बिना पकाए खाने से उल्टी, चक्कर और दस्त हो सकते हैं. पकाने के बाद ही यह सुरक्षित माने जाते हैं और इन्हें जैम या सिरप के रूप में खाया जाता है.
ड्रैगन ब्रेथ दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है. यह भी बहुत खतरनाक फूड में से एक मानी जाती है. यह मिर्च 2.48 मिलियन स्कोविल यूनिट की तीव्रता वाली है, जिसका मतलब है यह घोस्ट पेपर और कैरोलिना रीपर से भी ज्यादा खतरनाक होती है. इसे खाने से गले में जलन, सांस रुकना या शॉक जैसी स्थिति हो सकती है.
मगॉट्स चीज जिंदा कीड़े वाली चीज सार्डिनिया होती है. यह भी बहुत खतरनाक मानी जाती है. इटली की यह चीज जिंदा कीड़ों से भरी जाती है. अगर इन्हें हटाए बिना खाया जाए तो ये कीड़े पेट के अंदर जाकर संक्रमण पैदा कर सकते हैं. 2009 में इसे गिनीज बुक ने दुनिया की सबसे खतरनाक चीज भी कहा था.
Published at : 08 Oct 2025 04:12 PM (IST)
