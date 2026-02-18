एक्सप्लोरर
Indian Spices: मसालों के देश भारत में नहीं मिलता यह मसाला, विदेश से किया जाता है इंपोर्ट
Indian Spices: भारत को मसालों की धरती कहा जाता है. लेकिन एक ऐसा मसला है जो भारत देश में काफी कम मात्रा में उगाया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह मसाला.
Indian Spices: भारत को दुनिया भर में मसालों की धरती के नाम से जाना जाता है. यह पूरी दुनिया में इलायची से लेकर काली मिर्च तक सब कुछ सप्लाई करता है. लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी मसाला देश में काफी कम मात्रा में उगाया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह मसाला.
1/6
2/6
Published at : 18 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Tags :Asafoetida Hing Spice Imports
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
रियल लाइफ जेठालाल.. बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए पंजाब के तीन युवक, जानें कैसे हुई वापसी?
जनरल नॉलेज
भारत में पकड़े गए जासूस को मिलती है इतनी खतरनाक सजा, टॉर्चर जान कई दिन खाना नहीं खाएंगे आप
जनरल नॉलेज
जब इंडिया गेट बना था, उस पर कितना पैसा हुआ था खर्च? आज इसे बनवाएं तो कितनी आएगी लागत
जनरल नॉलेज
बाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या होता है अंतर? जान गए तो शर्मिंदा होने से बच जाएंगे आप
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion