वैसे तो हींग भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है लेकिन देश की जरूरत का लगभग 90% इंपोर्ट किया जाता है. इसका मुख्य सोर्स अफगानिस्तान है. हालांकि ज्यादातर सप्लाई ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आती है.