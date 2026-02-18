हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Indian Spices: मसालों के देश भारत में नहीं मिलता यह मसाला, विदेश से किया जाता है इंपोर्ट

Indian Spices: मसालों के देश भारत में नहीं मिलता यह मसाला, विदेश से किया जाता है इंपोर्ट

Indian Spices: भारत को मसालों की धरती कहा जाता है. लेकिन एक ऐसा मसला है जो भारत देश में काफी कम मात्रा में उगाया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह मसाला.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Indian Spices: भारत को मसालों की धरती कहा जाता है. लेकिन एक ऐसा मसला है जो भारत देश में काफी कम मात्रा में उगाया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह मसाला.

Indian Spices: भारत को दुनिया भर में मसालों की धरती के नाम से जाना जाता है. यह पूरी दुनिया में इलायची से लेकर काली मिर्च तक सब कुछ सप्लाई करता है. लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी मसाला देश में काफी कम मात्रा में उगाया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह मसाला.

1/6
वैसे तो हींग भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है लेकिन देश की जरूरत का लगभग 90% इंपोर्ट किया जाता है. इसका मुख्य सोर्स अफगानिस्तान है. हालांकि ज्यादातर सप्लाई ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आती है.
वैसे तो हींग भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है लेकिन देश की जरूरत का लगभग 90% इंपोर्ट किया जाता है. इसका मुख्य सोर्स अफगानिस्तान है. हालांकि ज्यादातर सप्लाई ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आती है.
2/6
भारत हर साल लगभग 1200 से 1500 टन कच्चा हींग इंपोर्ट करता है. इन इंपोर्ट पर सालाना लगभग 940 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
भारत हर साल लगभग 1200 से 1500 टन कच्चा हींग इंपोर्ट करता है. इन इंपोर्ट पर सालाना लगभग 940 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
Published at : 18 Feb 2026 10:02 AM (IST)
