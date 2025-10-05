एक्सप्लोरर
धरती के इस कोने पर मौजूद है मंगल ग्रह जैसी जगह, इस जगह को देख वैज्ञानिक भी हैरान
दुनिया के कोने में एक ऐसी जगह मौजूद है जो वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों का जीवंत अध्ययन स्थल भी है. लाखों साल से बिना बारिश और बेहद ठंडी हवाओं वाला यह इलाका अनोखा है.
हम जब सूखे इलाके की कल्पना करते हैं, तो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान जैसे सहरा या थार रेगिस्तान दिमाग में आते हैं. लेकिन धरती पर कुछ ऐसे ठंडे और सूखे इलाके भी हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में देखा है. इन इलाकों में वातावरण और परिस्थितियां इतनी कठोर होती हैं कि वहां जीवन की सीमाओं और मंगल ग्रहों जैसी परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Oct 2025 05:42 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
धरती के इस कोने पर मौजूद है मंगल ग्रह जैसी जगह, इस जगह को देख वैज्ञानिक भी हैरान
जनरल नॉलेज
7 Photos
इकलौता रेलवे स्टेशन जहां संडे को नहीं बजती ट्रेन की सीटी, जानें क्यों खास है यह स्टेशन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion