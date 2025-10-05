धरती के इस कोने पर मौजूद है मंगल ग्रह जैसी जगह, इस जगह को देख वैज्ञानिक भी हैरान

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के ठंडे और सूखे इलाके जीवन की अस्तित्व क्षमता और जैविक सीमाओं को समझने में मदद करते हैं. यहां पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और मिट्टी की संरचना यह बताती हैं कि जीवन कठिन हालात में भी कैसे टिक सकता है.