धरती के इस कोने पर मौजूद है मंगल ग्रह जैसी जगह, इस जगह को देख वैज्ञानिक भी हैरान

दुनिया के कोने में एक ऐसी जगह मौजूद है जो वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों का जीवंत अध्ययन स्थल भी है. लाखों साल से बिना बारिश और बेहद ठंडी हवाओं वाला यह इलाका अनोखा है.

05 Oct 2025 05:42 PM (IST)
हम जब सूखे इलाके की कल्पना करते हैं, तो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान जैसे सहरा या थार रेगिस्तान दिमाग में आते हैं. लेकिन धरती पर कुछ ऐसे ठंडे और सूखे इलाके भी हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में देखा है. इन इलाकों में वातावरण और परिस्थितियां इतनी कठोर होती हैं कि वहां जीवन की सीमाओं और मंगल ग्रहों जैसी परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है.

अंटार्कटिका की मैकमर्डो वैलीज इस तरह का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है. यह क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से घिरा होने के बावजूद, धरती की सबसे सूखी जगहों में गिना जाता है.
यहां की हवाएं इतनी ठंडी और तेज हैं कि जमीन और बर्फ से नमी पूरी तरह खींच ली जाती है. वैज्ञानिकों के अनुसार, मैकमर्डो वैलीज के कुछ हिस्सों में लाखों सालों से बारिश या बर्फबारी नहीं हुई.
यही वजह है कि यह इलाका पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर और बंजर स्थानों में से एक माना जाता है. NASA और अन्य अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इस जगह को विशेष रूप से मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों के अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते हैं.
यहां का वातावरण, तापमान और सूखापन मंगल के सतही हालात से काफी मेल खाते हैं. वैज्ञानिक यहां पर मंगल ग्रह के संभावित जीवन, सूखापन, मिट्टी की संरचना और तापमान सहनशीलता जैसे प्रयोग करते हैं.
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के ठंडे और सूखे इलाके जीवन की अस्तित्व क्षमता और जैविक सीमाओं को समझने में मदद करते हैं. यहां पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और मिट्टी की संरचना यह बताती हैं कि जीवन कठिन हालात में भी कैसे टिक सकता है.
इसके अलावा, इस इलाके से मिलने वाले डेटा के आधार पर Mars मिशन के लिए उपकरण और तकनीक का परीक्षण भी किया जाता है.
मैकमर्डो वैलीज सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है. यहां की स्थिति यह दिखाती है कि पृथ्वी पर भी ऐसे कोने मौजूद हैं जो सामान्य जीवन और जलवायु से पूरी तरह अलग हैं.
05 Oct 2025 05:42 PM (IST)
NASA Antarctica Dry Valleys Mars Like Conditions

