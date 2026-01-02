'मेरा चैन-वैन सब उजड़ा' पर लहंगा पहनकर झूमी सुंदरी, यूजर्स बोले- यह तो बर्बाद कर देगी

सोशल मीडिया पर इन दिनों कई डांस वीडियोज वायरल होते रहते है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो देखते ही दिल-दिमाग पर छा जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक सुंदरी बॉलीवुड के फेमस गाने मेरा चैन-वैन सब उजड़ा पर लहंगा पहनकर बेहद खूबसूरत अंदाज में डांस करती नजर आ रही है. जैसे ही वीडियो सामने आया, लोगों की नजरें उस पर टिक गईं और देखते ही देखते यह क्लिप सोशल मीडिया पर छा गई. वीडियो में महिला का कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन्स और ग्रेस देख यूजर्स खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पा रहे.

महिला के एक्सप्रेशन्स और ग्रेस ने खींचा ध्यान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @r_i_t_i_k_a_s_a_h_u_ नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला का डांस खूब वायरल हो रहा है. दरअसल वीडियो में महिला का सिंपल डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है. महिला की सादगी और मुस्कान लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. मेरा चैन-वैन सब उजड़ा गाने पर लहंगे में महिला के हर डांस मूव इतने एलीगेंट है कि नजरें खुद-ब-खुद उस पर टिक जाती है. यही वजह है कि यूजर्स बार-बार वीडियो देख रहे हैं. वहीं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक हजारो व्यूज और कई लाइक्स भी मिल चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Ritika Sahu (@r_i_t_i_k_a_s_a_h_u_)

महिला का डांस देख कमेंट सेक्शन में मचा हंगामा

महिला का मेरा चैन-वैन सब उजड़ा गाने पर डांस वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई. दरअसल यह वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया. वीडियो को देख कर एक यूजर ने कमेंट किया गजब डांस किया है. दूसरे यूजर ने लिखा नजर तो बनी रहेगी क्या बात है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है नजर ही तो नहीं हट रही है. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में भी रिएक्शन दिए. मजाकिया अंदाज में एक यूजर ने कमेंट किया इतना बर्बाद हो चुके हो और कितना बर्बाद हो गए. तो वहीं किसी ने कहा मैंने तो नजर हटा ली है. कई यूजर ने वीडियो देख बहुत ही सुन्दर कहकर प्यार लुटाया. वहीं कई लोगों ने कमेंट्स में सो ब्यूटीफूल, उफ्फ और बहुत प्यारी जैसे कमेंट कर महिला के डांस की तारीफ की.

ये भी पढ़ें-Maharashtra: घर के अंदर रखे हेलमेट में घुसकर बैठ गया कोबरा, सांप देखकर चीख उठी लड़की, वीडियो वायरल