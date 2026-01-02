'अपने सैनिकों की...', ट्रंप की धमकी पर आया ईरान का करारा जवाब, अमेरिका को दी सख्त चेतावनी

ईरान में पिछले कुछ दिनों से देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है. लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. इसी मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई सरकार को धमकी दी थी. अब खामेनेई सरकार की तरफ से करारा जवाब आया है. खामेनेई के करीबी सलाहकार ने कहा है कि अमेरिका को दूसरों को छोड़कर अपने सैनिकों की परवाह करनी चाहिए.

مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين و @realDonaldTrump، أصبح ما كان يجري خلف الكواليس واضحًا. نميّز بين موقف التجار المحتجّين وأعمال العناصر المُخرِّبة، وعلى ترامب أن يدرك أن تدخّل الولايات المتحدة في هذا الشأن الداخلي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتدمير المصالح… pic.twitter.com/QPIp8pJ8Xl — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 2, 2026

