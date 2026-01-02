जिम्बाब्वे ने किया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान, पाकिस्तानी बना कप्तान

जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. पाकिस्तानी मूल के सिकंदर रजा कप्तान हैं, जो आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं. जिम्बाब्वे से पहले भारत समेत 7 देश अपनी वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर चुके हैं.

सिकंदर रजा आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में 289 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो दुनिया भर में कई बड़े खिलाड़ियों के साथ टी20 लीग खेलते हैं. इसका फायदा उन्हें वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में मिलेगा.

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप बी में शामिल है, जिसमें उनके साथ ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और श्रीलंका हैं. जिम्बाब्वे अपने ग्रुप स्टेज के सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी.

Zimbabwe name squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026



T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जिम्बाब्वे का स्क्वाड

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रैमी क्रेमर, ब्रेडले इवांस, क्लीवे मडंडे, टीनोटेन्डा मापुसा, तडिवनाशे मरुमनि, वेलिंगटन मसाकाड्जा, टोनी मुनयोगा, टेशिंगा मुसकीवा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डिओन मेयर्स, रिचर्ड नगरवा, ब्रेंडन टेलर.