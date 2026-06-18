एक्सप्लोरर
जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा बारिश, जानिए क्यों होता है ऐसा- कैसे काम करता है ये सिस्टम
Heat and Rain Connection: गर्मी और बारिश एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज्यादा बारिश होती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Heat and Rain Connection: काफी लोगों को इस बात को सोचकर हैरानी होती है कि काफी ज्यादा गर्मी के बाद अक्सर तेज बारिश क्यों होती है. हालांकि यह बात अजीब लग सकती है लेकिन गर्मी असल में भारी बारिश के सबसे बड़े कारणों में से एक है. जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है वातावरण में ज्यादा नमी आने लगती है और महासागर, नदी, झील और मिट्टी से पानी काफी ज्यादा तेजी से इवेपोरेट होने लगता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
1/6
2/6
Published at : 18 Jun 2026 05:35 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा बारिश, जानिए क्यों होता है ऐसा- कैसे काम करता है ये सिस्टम
जनरल नॉलेज
10 Photos
भारत में कितने तरह का होता है मानसून? हमेशा केरलम से ही क्यों होती है इसकी एंट्री
जनरल नॉलेज
6 Photos
मई-जून में ही क्यों पड़ती है गर्मी, क्या सूरज दादा को पता है नीचे कौनसा महीना चल रहा है? यहां जानिए
जनरल नॉलेज
8 Photos
चमड़ी तक को चिपका देता है लेकिन अपनी ही बोतल में क्यों नहीं चिपकता फेवीक्विक? क्या है इसके पीछे का साइंस
जनरल नॉलेज
8 Photos
बॉस संग जाम छलकाकर शाम रंगीन करने पर ही मिलती है वफादारी की रेटिंग, किस देश में है यह नियम?
जनरल नॉलेज
8 Photos
जमीन में कहां से आता है इतना तेल, जानिए अंदर ही अंदर मिट्टी कैसे ले लेती है ईंधन का रूप?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत के कितने शहरों में चलती है मेट्रो? पाकिस्तान से कम या ज्यादा, जानिए वहां क्या हैं हाल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
आपकी जमीन पर भी बन रहा एयरपोर्ट? जानिए प्रति बीघा कितना पैसा देती है सरकार
जनरल नॉलेज
सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में क्या होता है फर्क? किन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ये घर
जनरल नॉलेज
फांसी और सूली में क्या होता है फर्क, क्यों दोनों एक-दूसरे से अलग?
जनरल नॉलेज
राम राज्य में चोरी करने और डाका डालने वाले को क्या मिलती थी सजा? अयोध्या चोरी विवाद के बीच जान लें
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा बारिश, जानिए क्यों होता है ऐसा- कैसे काम करता है ये सिस्टम
जनरल नॉलेज
10 Photos
भारत में कितने तरह का होता है मानसून? हमेशा केरलम से ही क्यों होती है इसकी एंट्री
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
Opinion