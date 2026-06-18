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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा बारिश, जानिए क्यों होता है ऐसा- कैसे काम करता है ये सिस्टम

जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा बारिश, जानिए क्यों होता है ऐसा- कैसे काम करता है ये सिस्टम

Heat and Rain Connection: गर्मी और बारिश एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज्यादा बारिश होती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Reported By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Jun 2026 05:35 PM (IST)
Heat and Rain Connection: गर्मी और बारिश एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज्यादा बारिश होती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Heat and Rain Connection: काफी लोगों को इस बात को सोचकर हैरानी होती है कि काफी ज्यादा गर्मी के बाद अक्सर तेज बारिश क्यों होती है. हालांकि यह बात अजीब लग सकती है लेकिन गर्मी असल में भारी बारिश के सबसे बड़े कारणों में से एक है. जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है वातावरण में ज्यादा नमी आने लगती है और महासागर, नदी, झील और मिट्टी से पानी काफी ज्यादा तेजी से इवेपोरेट होने लगता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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मौसम विज्ञानियों के मुताबिक तापमान में हर एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से वातावरण की नमी धारण क्षमता लगभग 6 से 7% बढ़ जाती है. इसका मतलब है कि गर्म हवा काफी ज्यादा मात्रा में वॉटर वेपर को अब्जॉर्ब और इकट्ठा कर सकती है. इसके बाद काफी भारी बारिश होने की संभावना पैदा हो सकती है.
मौसम विज्ञानियों के मुताबिक तापमान में हर एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से वातावरण की नमी धारण क्षमता लगभग 6 से 7% बढ़ जाती है. इसका मतलब है कि गर्म हवा काफी ज्यादा मात्रा में वॉटर वेपर को अब्जॉर्ब और इकट्ठा कर सकती है. इसके बाद काफी भारी बारिश होने की संभावना पैदा हो सकती है.
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लू के दौरान समुद्र, नदी, झील और जलाशयों के साथ-साथ नम मिट्टी का पानी काफी ज्यादा तेजी से इवेपोरेट होता है. यह इवेपोरेशन वायुमंडल में भारी मात्रा में नमी पहुंचाता है. इससे हवा तेजी से ह्यूमिड और अस्थिर हो जाती है.
लू के दौरान समुद्र, नदी, झील और जलाशयों के साथ-साथ नम मिट्टी का पानी काफी ज्यादा तेजी से इवेपोरेट होता है. यह इवेपोरेशन वायुमंडल में भारी मात्रा में नमी पहुंचाता है. इससे हवा तेजी से ह्यूमिड और अस्थिर हो जाती है.
Published at : 18 Jun 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Low-pressure WEATHER Heat And Rain Connection

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