जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा बारिश, जानिए क्यों होता है ऐसा- कैसे काम करता है ये सिस्टम

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक तापमान में हर एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से वातावरण की नमी धारण क्षमता लगभग 6 से 7% बढ़ जाती है. इसका मतलब है कि गर्म हवा काफी ज्यादा मात्रा में वॉटर वेपर को अब्जॉर्ब और इकट्ठा कर सकती है. इसके बाद काफी भारी बारिश होने की संभावना पैदा हो सकती है.