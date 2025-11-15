चौंका देगी इन जानवरों की बुद्धिमानी, जानिए क्या खास है दुनिया के 6 सबसे होशियार जीवों में

चिंपांजी इंसानों के सबसे नजदीकी जिंदा रिश्तेदार माने जाते हैं और इनका लगभग 99 प्रतिशत डीएनए भी इंसानों से मेल खाता है. यही वजह है कि इनमें इंसानों जैसी समझ दिखाई देती है. यह टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, साइन लैंग्वेज लिखते हैं और कुछ मेमोरी गेम्स में इंसानों को भी पीछे छोड़ देते हैं. कई रिसर्च में तो इन्हें भाला बनाकर शिकार करते और ऐसे पजल सॉल्व करते देखा गया है जो बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान तक नहीं कर पाते हैं.