चौंका देगी इन जानवरों की बुद्धिमानी, जानिए क्या खास है दुनिया के 6 सबसे होशियार जीवों में

चौंका देगी इन जानवरों की बुद्धिमानी, जानिए क्या खास है दुनिया के 6 सबसे होशियार जीवों में

चिंपांजी इंसानों के सबसे नजदीकी जिंदा रिश्तेदार माने जाते हैं और इनका लगभग 99 प्रतिशत डीएनए भी इंसानों से मेल खाता है. यही वजह है कि इनमें इंसानों जैसी समझ दिखाई देती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 15 Nov 2025 02:20 PM (IST)
चिंपांजी इंसानों के सबसे नजदीकी जिंदा रिश्तेदार माने जाते हैं और इनका लगभग 99 प्रतिशत डीएनए भी इंसानों से मेल खाता है. यही वजह है कि इनमें इंसानों जैसी समझ दिखाई देती है.

जब हम बुद्धिमानी की बात करते हैं तो आमतौर पर इंसान ही सबसे आगे माने जाते हैं. हालांकि, प्रकृति में ऐसे कई जीव हैं जिनके दिमाग की क्षमता वैज्ञानिकों को भी चौंका देती है. कुछ जानवर इंसानों जैसी याददाश्त रखते हैं तो कुछ ऐसे तरीके से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और पजल हल करते हैं जो हमारी समझ से परे लगती है. यही वजह है कि इन जीवों की बुद्धिमानी रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा टॉपिक बन चुकी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे जानवरों की बुद्धिमानी के बारे में बताते हैं जो इंसानों को भी चौंका देते हैं.

1/6
चिंपांजी इंसानों के सबसे नजदीकी जिंदा रिश्तेदार माने जाते हैं और इनका लगभग 99 प्रतिशत डीएनए भी इंसानों से मेल खाता है. यही वजह है कि इनमें इंसानों जैसी समझ दिखाई देती है. यह टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, साइन लैंग्वेज लिखते हैं और कुछ मेमोरी गेम्स में इंसानों को भी पीछे छोड़ देते हैं. कई रिसर्च में तो इन्हें भाला बनाकर शिकार करते और ऐसे पजल सॉल्व करते देखा गया है जो बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान तक नहीं कर पाते हैं.
चिंपांजी इंसानों के सबसे नजदीकी जिंदा रिश्तेदार माने जाते हैं और इनका लगभग 99 प्रतिशत डीएनए भी इंसानों से मेल खाता है. यही वजह है कि इनमें इंसानों जैसी समझ दिखाई देती है. यह टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, साइन लैंग्वेज लिखते हैं और कुछ मेमोरी गेम्स में इंसानों को भी पीछे छोड़ देते हैं. कई रिसर्च में तो इन्हें भाला बनाकर शिकार करते और ऐसे पजल सॉल्व करते देखा गया है जो बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान तक नहीं कर पाते हैं.
2/6
वहीं डॉल्फिन अपने टीमवर्क और सोशल बिहेवियर के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यह खास तरह की सिटी का इस्तेमाल करके एक-दूसरे को नाम से बुलाती है. वहीं डॉल्फिन इंसानी इशारों को भी आसानी से समझ लेती है और खुद को आईने में पहचान भी पाती है. कुछ डॉल्फिन ऐसी भी होती है जो मुश्किल से मुश्किल समस्या हल करने और इंसानी हरकतों की नकल करने में माहिर होती है. ऐसे में डॉल्फिन भी दुनिया के सबसे बुद्धिमानी जीवों में शामिल है.
वहीं डॉल्फिन अपने टीमवर्क और सोशल बिहेवियर के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यह खास तरह की सिटी का इस्तेमाल करके एक-दूसरे को नाम से बुलाती है. वहीं डॉल्फिन इंसानी इशारों को भी आसानी से समझ लेती है और खुद को आईने में पहचान भी पाती है. कुछ डॉल्फिन ऐसी भी होती है जो मुश्किल से मुश्किल समस्या हल करने और इंसानी हरकतों की नकल करने में माहिर होती है. ऐसे में डॉल्फिन भी दुनिया के सबसे बुद्धिमानी जीवों में शामिल है.
3/6
इसके अलावा धरती के सबसे बड़े दिमाग वाले स्थलीय जीव हाथी है. हाथियों की याददाश्त ऐसा असाधारण मानी जाती है. दरअसल हाथी कई सालों बाद भी दूर के वाटर सोर्स रख सकते हैं. इसके अलावा हाथी अपने झुंड के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं.
इसके अलावा धरती के सबसे बड़े दिमाग वाले स्थलीय जीव हाथी है. हाथियों की याददाश्त ऐसा असाधारण मानी जाती है. दरअसल हाथी कई सालों बाद भी दूर के वाटर सोर्स रख सकते हैं. इसके अलावा हाथी अपने झुंड के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं.
4/6
नरम शरीर वाले ऑक्टोपस भी अपनी तेज दिमागी क्षमता से वैज्ञानिकों को हैरान करते रहे हैं. ऑक्टोपस भूल-भुलैया को पार कर लेते हैं, बंद डिब्बों के ढक्कन खोल लेते हैं, नारियल के खोल का इस्तेमाल चलती फिरती ढाल की तरह कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ ऑक्टोपस को चीजों के साथ खेलते हुए भी देखा गया है जो उनकी बुद्धिमानी से जुड़ा व्यवहार माना जाता है.
नरम शरीर वाले ऑक्टोपस भी अपनी तेज दिमागी क्षमता से वैज्ञानिकों को हैरान करते रहे हैं. ऑक्टोपस भूल-भुलैया को पार कर लेते हैं, बंद डिब्बों के ढक्कन खोल लेते हैं, नारियल के खोल का इस्तेमाल चलती फिरती ढाल की तरह कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ ऑक्टोपस को चीजों के साथ खेलते हुए भी देखा गया है जो उनकी बुद्धिमानी से जुड़ा व्यवहार माना जाता है.
5/6
इसके अलावा पक्षियों में सबसे बुद्धिमानी कौवे और रैवेन माने जाते हैं. यह लकड़ियों की टहनियों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा कई स्टेप्स वाली पजल्स सॉल्व करते हैं और इंसानी चेहरों तक को पहचान लेते हैं. कई रिसर्च में रैवेन को तो फ्यूचर का प्लान बनाते हुए टीमवर्क से विरोधियों को मात देते हुए भी देखा गया है.
इसके अलावा पक्षियों में सबसे बुद्धिमानी कौवे और रैवेन माने जाते हैं. यह लकड़ियों की टहनियों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा कई स्टेप्स वाली पजल्स सॉल्व करते हैं और इंसानी चेहरों तक को पहचान लेते हैं. कई रिसर्च में रैवेन को तो फ्यूचर का प्लान बनाते हुए टीमवर्क से विरोधियों को मात देते हुए भी देखा गया है.
6/6
वहीं कुत्तों की कुछ नस्ल जैसे बॉर्डर कोली 200 शब्दों को तक पहचान सकती है. इसके अलावा यह नस्ल इंसानों के निर्देशों का पालन करने में भी माहिर होती है. इंसानों के इशारों को समझने में उनकी क्षमता स्वाभाविक होती है. यही वजह है कि यह सिर्फ वफादार साथी ही नहीं बल्कि तेजी से सीखने वाले और बहुत होशियार जीव भी माने जाते हैं.
वहीं कुत्तों की कुछ नस्ल जैसे बॉर्डर कोली 200 शब्दों को तक पहचान सकती है. इसके अलावा यह नस्ल इंसानों के निर्देशों का पालन करने में भी माहिर होती है. इंसानों के इशारों को समझने में उनकी क्षमता स्वाभाविक होती है. यही वजह है कि यह सिर्फ वफादार साथी ही नहीं बल्कि तेजी से सीखने वाले और बहुत होशियार जीव भी माने जाते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 02:20 PM (IST)
Embed widget