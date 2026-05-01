जैसे ही बारात पोल्ट्री फार्म के पास से गुजरी तेज डीजे म्यूजिक से जबरदस्त शोर और जमीन में कंपन पैदा हुई. मुर्गियां इस अचानक हुई गड़बड़ी को समझ नहीं पाईं और घबराकर इधर-उधर भागने लगीं. इससे बाड़े के अंदर अफरा तफरी मच गई.