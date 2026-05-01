हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजChicken Heart Attack: क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?

Chicken Heart Attack: क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?

Chicken Heart Attack: हाल ही में सुल्तानपुर में डीजे की आवाज से 140 मुर्गियों की मौत हो गई. आइए जानते हैं कि क्या ज्यादा शोर की वजह से जानवरों को हार्ट अटैक आ सकता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 May 2026 11:24 AM (IST)
Chicken Heart Attack: हाल ही में सुल्तानपुर में डीजे की आवाज से 140 मुर्गियों की मौत हो गई. आइए जानते हैं कि क्या ज्यादा शोर की वजह से जानवरों को हार्ट अटैक आ सकता है.

Chicken Heart Attack: सुल्तानपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. शादी की बारात के दौरान तेज डीजे म्यूजिक की वजह से पास के एक पोल्ट्री फार्म में कथित तौर पर 140 मुर्गियों की मौत हो गई. तेज शोर और कंपन से पक्षियों में घबराहट फैल गई. आइए जानते हैं कि क्या डीजे की आवाज से जानवरों को हार्ट अटैक आ सकता है.

1/6
जैसे ही बारात पोल्ट्री फार्म के पास से गुजरी तेज डीजे म्यूजिक से जबरदस्त शोर और जमीन में कंपन पैदा हुई. मुर्गियां इस अचानक हुई गड़बड़ी को समझ नहीं पाईं और घबराकर इधर-उधर भागने लगीं. इससे बाड़े के अंदर अफरा तफरी मच गई.
जैसे ही बारात पोल्ट्री फार्म के पास से गुजरी तेज डीजे म्यूजिक से जबरदस्त शोर और जमीन में कंपन पैदा हुई. मुर्गियां इस अचानक हुई गड़बड़ी को समझ नहीं पाईं और घबराकर इधर-उधर भागने लगीं. इससे बाड़े के अंदर अफरा तफरी मच गई.
2/6
इंसानों के उलट जानवरों में आवाज के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशीलता होती है. खासकर पक्षियों में. अचानक तेज शोर के संपर्क में आने से उनका नर्वस सिस्टम काफी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है.
इंसानों के उलट जानवरों में आवाज के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशीलता होती है. खासकर पक्षियों में. अचानक तेज शोर के संपर्क में आने से उनका नर्वस सिस्टम काफी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है.
Published at : 01 May 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Poultry Farm DJ Noise Animal Death

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Labour Day 2026: क्या होता है न्यूनतम वेतन, जानें 2026 में आपके राज्य में कितना है मिनिमम वेज?
क्या होता है न्यूनतम वेतन, जानें 2026 में आपके राज्य में कितना है मिनिमम वेज?
जनरल नॉलेज
Bitumen India: क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?
क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?
जनरल नॉलेज
Quietest Place: यह है दुनिया की सबसे शांत जगह, पलकें झपकाने की भी आएगी आवाज
यह है दुनिया की सबसे शांत जगह, पलकें झपकाने की भी आएगी आवाज
जनरल नॉलेज
Strait Of Hormuz Import: तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
विश्व
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
ब्यूटी
Tattoos Designs Tips : टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
टेक्नोलॉजी
आज से बदल गए ऑनलाइन गेमिंग के ये नियम, आप भी हैं गेमर तो जान लें हर बात
आज से बदल गए ऑनलाइन गेमिंग के ये नियम, आप भी हैं गेमर तो जान लें हर बात
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget