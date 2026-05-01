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Chicken Heart Attack: क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
Chicken Heart Attack: हाल ही में सुल्तानपुर में डीजे की आवाज से 140 मुर्गियों की मौत हो गई. आइए जानते हैं कि क्या ज्यादा शोर की वजह से जानवरों को हार्ट अटैक आ सकता है.
Chicken Heart Attack: सुल्तानपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. शादी की बारात के दौरान तेज डीजे म्यूजिक की वजह से पास के एक पोल्ट्री फार्म में कथित तौर पर 140 मुर्गियों की मौत हो गई. तेज शोर और कंपन से पक्षियों में घबराहट फैल गई. आइए जानते हैं कि क्या डीजे की आवाज से जानवरों को हार्ट अटैक आ सकता है.
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Published at : 01 May 2026 11:24 AM (IST)
Tags :Poultry Farm DJ Noise Animal Death
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