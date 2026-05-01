यहां कच्ची उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं लड़कियां, जानें कश्मीर से बंगाल तक शादी की औसत उम्र?

यह राष्ट्रीय औसत इस बात का संकेत है कि अब भारतीय समाज में बेटियों की शिक्षा और उनके करियर को लेकर जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है. हालांकि, यह आंकड़ा पूरे देश की एक समान तस्वीर पेश नहीं करता, क्योंकि राज्यों के स्तर पर आज भी बहुत बड़े अंतर मौजूद हैं.