एक्सप्लोरर
यहां कच्ची उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं लड़कियां, जानें कश्मीर से बंगाल तक शादी की औसत उम्र?
देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में आज भी सामाजिक और पारिवारिक कारणों से काफी पहले ही बेटियों के हाथ पीले कर दिए जाते हैं, वहीं कुछ अन्य हिस्सों में विवाह की उम्र में काफी बढ़ोतरी देखी गई है.
भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में शादी को लेकर सामाजिक और क्षेत्रीय सोच में गहरा अंतर देखने को मिलता है. हाल ही में जारी हुए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के आधिकारिक आंकड़ों ने देश में महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. कश्मीर की वादियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, बेटियों के हाथ पीले होने की उम्र में एक बड़ा भौगोलिक फासला साफ नजर आता है. जहां कुछ राज्यों में लड़कियां आत्मनिर्भर होने के बाद ही विवाह के बंधन में बंध रही हैं, वहीं देश के कुछ हिस्सों में आज भी बेहद कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है.
1/8
2/8
Published at : 01 May 2026 01:51 PM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
यहां कच्ची उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं लड़कियां, जानें कश्मीर से बंगाल तक शादी की औसत उम्र?
जनरल नॉलेज
8 Photos
दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में टॉप पर है यह देश, जानें भारत किस नंबर पर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
जनरल नॉलेज
9 Photos
अंतरिक्ष में यहां खत्म होता है मिल्की वे, वैज्ञानिकों ने पहली बार नापी गैलेक्सी की सीमा
जनरल नॉलेज
6 Photos
इंटरनेट की तारों को समुद्र में ही क्यों बिछाया जाता है, जानें पानी से क्यों नहीं होती ये खराब
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या पाकिस्तान में भी हर महीने की 1 तारीख को बदलते हैं नियम, जानें इस बार क्या-क्या बदला?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या हर शहर में अलग होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन, जानें दिल्ली में इसका अध्यक्ष कौन?
जनरल नॉलेज
देश के किन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा मिलती है मजदूरी? देखें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
क्या होता है न्यूनतम वेतन, जानें 2026 में आपके राज्य में कितना है मिनिमम वेज?
जनरल नॉलेज
क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?
Advertisement
जनरल नॉलेज
8 Photos
यहां कच्ची उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं लड़कियां, जानें कश्मीर से बंगाल तक शादी की औसत उम्र?
जनरल नॉलेज
8 Photos
दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में टॉप पर है यह देश, जानें भारत किस नंबर पर?
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion