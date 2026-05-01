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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजयहां कच्ची उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं लड़कियां, जानें कश्मीर से बंगाल तक शादी की औसत उम्र?

यहां कच्ची उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं लड़कियां, जानें कश्मीर से बंगाल तक शादी की औसत उम्र?

देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में आज भी सामाजिक और पारिवारिक कारणों से काफी पहले ही बेटियों के हाथ पीले कर दिए जाते हैं, वहीं कुछ अन्य हिस्सों में विवाह की उम्र में काफी बढ़ोतरी देखी गई है.

By : निधि पाल  | Updated at : 01 May 2026 01:51 PM (IST)
देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में आज भी सामाजिक और पारिवारिक कारणों से काफी पहले ही बेटियों के हाथ पीले कर दिए जाते हैं, वहीं कुछ अन्य हिस्सों में विवाह की उम्र में काफी बढ़ोतरी देखी गई है.

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में शादी को लेकर सामाजिक और क्षेत्रीय सोच में गहरा अंतर देखने को मिलता है. हाल ही में जारी हुए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के आधिकारिक आंकड़ों ने देश में महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. कश्मीर की वादियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, बेटियों के हाथ पीले होने की उम्र में एक बड़ा भौगोलिक फासला साफ नजर आता है. जहां कुछ राज्यों में लड़कियां आत्मनिर्भर होने के बाद ही विवाह के बंधन में बंध रही हैं, वहीं देश के कुछ हिस्सों में आज भी बेहद कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है.

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देश स्तर पर अगर शादी की सही उम्र का आकलन किया जाए, तो स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है. आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में महिलाओं की शादी की औसत उम्र लगभग 23 वर्ष यानी सटीक रूप से 22.9 वर्ष दर्ज की गई है.
देश स्तर पर अगर शादी की सही उम्र का आकलन किया जाए, तो स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है. आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में महिलाओं की शादी की औसत उम्र लगभग 23 वर्ष यानी सटीक रूप से 22.9 वर्ष दर्ज की गई है.
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यह राष्ट्रीय औसत इस बात का संकेत है कि अब भारतीय समाज में बेटियों की शिक्षा और उनके करियर को लेकर जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है. हालांकि, यह आंकड़ा पूरे देश की एक समान तस्वीर पेश नहीं करता, क्योंकि राज्यों के स्तर पर आज भी बहुत बड़े अंतर मौजूद हैं.
यह राष्ट्रीय औसत इस बात का संकेत है कि अब भारतीय समाज में बेटियों की शिक्षा और उनके करियर को लेकर जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है. हालांकि, यह आंकड़ा पूरे देश की एक समान तस्वीर पेश नहीं करता, क्योंकि राज्यों के स्तर पर आज भी बहुत बड़े अंतर मौजूद हैं.
Published at : 01 May 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Average Age Of Marriage Women Marriage Age Highest Marriage Age

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