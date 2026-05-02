यह था दुनिया का सबसे बहादुर चूहा, जानें इसे क्यों मिला था यह खिताब?

Magawa Rat Story: दुनिया में बहादुरी की कहानियां अक्सर इंसानों या बड़े जानवरों से जुड़ी होती है, लेकिन एक छोटा सा चूहा भी ऐसा काम कर सकता है, यह बहुत कम लोग सोचते हैं. अफ्रीकी नस्ल का चूहा मागवा इसी का उदाहरण है, जिसे उसकी असाधारण बहादुरी और सेवाओं के लिए दुनियाभर में पहचान मिली है. 8 साल की उम्र में उसके निधन की खबरों ने कई लोगों को भावुक कर दिया था क्योंकि उसने अपने जीवन में हजारों लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे बहादुर चूहा मागवा कौन था और इसे क्यों खिताब मिला था.



बम सूंघ कर बचाई बचाई थी, हजारों जिंदगियां



मागवा को खास ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वह बारूदी सुरंगों और बिना फटे विस्फोटकों का पता लगा सके. उसने अपने करीब 5 साल के करियर में कंबोडिया जैसे देश के बहुत खतरे भरे इलाकों में काम किया. ड्यूटी के दौरान उसने 71 लैंडलाइन और 38 अन्य जिंदा विस्फोटकों का पता लगाया. उसकी इस क्षमता की वजह से कई ऐसे इलाके सुरक्षित हो पाए, जहां लोगों के लिए जाना खतरनाक था.



छोटे आकार की वजह से बना सबसे खास



मागवा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह इतना हल्का था कि बारूदी सुरंगों के ऊपर चलने पर भी उन्हें एक्टिव नहीं करता था. वह एक निश्चित क्षेत्र में रस्सी से बांधकर आगे पीछे चलता और जैसे ही उसे बारूद की गंध मिलती, वह अपने हैंडलर को संकेत देने के लिए जमीन खुरेदने लगता. उसकी तेज सुनने की क्षमता और फुर्ती ने उसे इस काम में बहुत सफल बनाया.



गोल्ड मेडल से किया गया सम्मानित



मागवा के योगदान को देखते हुए उसे ब्रिटेन की पशु कल्याण संस्था की ओर से गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान आमतौर पर कुत्तों जैसे जानवरों को दिया जाता रहा है. लेकिन पहली बार किसी चूहे को यह पुरस्कार मिला था. यह उसकी उपलब्धियां की एक बड़ी पहचान था. वही गैर लाभकारी संस्था APOPO की ओर से प्रशिक्षित मागवा अपने करियर में 1.4 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा इलाकों की जांच की, जो करीब 20 फुटबॉल मैदानों के बराबर है. उसके काम की वजह से कई लाखों में लोग दोबारा सुरक्षित तरीके से रहे और काम कर पाएं.



ये भी पढ़ें-ईरान से सड़क से क्रूड ऑयल मंगाएगा पाकिस्तान, क्या भारत को भी मिलेगा इसका फायदा?

रिटायरमेंट के बाद लीं, आखिरी सांस



मागवा को 2016 में कंबोडिया लाया गया था और 2021 में उसे रिटायर्ड कर दिया गया था. उसके हैंडलर ने उसकी सेवाओं को याद रखते हुए कहा था कि भले ही वह आकर में छोटा था, लेकिन उसके साथ काम करना गर्व की बात थी. जनवरी 2022 में उम्र बढ़ने के कारण उसका निधन हो गया. आपको बता दें कि मागवा के बाद एक और प्रशिक्षित चूहा रोनिन इस काम को आगे बढ़ा रहा है. रोनिन ने अब तक 100 से ज्यादा बारूदी सुरंगों और कई विस्फोटकों का पता लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया. उसकी उपलब्धियां भी यह बताती है कि सही ट्रेनिंग के साथ छोटे जीव भी बड़ा काम कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-Goa Alcohol Myth: GOA में क्यों नहीं चढ़ता है शराब का नशा, क्या है इसके पीछे की वजह?