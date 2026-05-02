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घर की छत पर है जगह तो ऐसे उगा सकते हैं हरा-भरा कद्दू, नोट कर लें तरीका
Pumpkin Cultivation Tips: अब अपनी खाली छत को बनाइए एक शानदार मिनी गार्डन और उगाइए ताज़ा ऑर्गेनिक कद्दू. इस तरीके से एफर्ट के घर बैठे केमिकल फ्री कद्दू का मज़ा लें.
आजकल शहरों में ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां मिलना एक लग्जरी बन गया है. लेकिन अगर आपके घर की छत पर थोड़ी सी भी जगह है. तो आप खुद का मिनी फार्म शुरू कर सकते हैं. छत पर कद्दू उगाना न केवल आसान है बल्कि यह आपकी किचन की जरूरतों को पूरा करने का एक बहुत ही कूल और मॉडर्न तरीका है.
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Published at : 02 May 2026 03:11 PM (IST)
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