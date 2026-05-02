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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर की छत पर है जगह तो ऐसे उगा सकते हैं हरा-भरा कद्दू, नोट कर लें तरीका

घर की छत पर है जगह तो ऐसे उगा सकते हैं हरा-भरा कद्दू, नोट कर लें तरीका

Pumpkin Cultivation Tips: अब अपनी खाली छत को बनाइए एक शानदार मिनी गार्डन और उगाइए ताज़ा ऑर्गेनिक कद्दू. इस तरीके से एफर्ट के घर बैठे केमिकल फ्री कद्दू का मज़ा लें.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 02 May 2026 03:11 PM (IST)
Pumpkin Cultivation Tips: अब अपनी खाली छत को बनाइए एक शानदार मिनी गार्डन और उगाइए ताज़ा ऑर्गेनिक कद्दू. इस तरीके से एफर्ट के घर बैठे केमिकल फ्री कद्दू का मज़ा लें.

आजकल शहरों में ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां मिलना एक लग्जरी बन गया है. लेकिन अगर आपके घर की छत पर थोड़ी सी भी जगह है. तो आप खुद का मिनी फार्म शुरू कर सकते हैं. छत पर कद्दू उगाना न केवल आसान है बल्कि यह आपकी किचन की जरूरतों को पूरा करने का एक बहुत ही कूल और मॉडर्न तरीका है.

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छत पर गार्डनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सही साइज के गमले या ग्रो बैग्स का चुनाव करना होगा. कद्दू की बेल काफी फैलती है, इसलिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा कंटेनर लेना स्मार्ट चॉइस रहेगी. याद रखें कि गमले में ड्रेनेज होल जरूर हो जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके.
छत पर गार्डनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सही साइज के गमले या ग्रो बैग्स का चुनाव करना होगा. कद्दू की बेल काफी फैलती है, इसलिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा कंटेनर लेना स्मार्ट चॉइस रहेगी. याद रखें कि गमले में ड्रेनेज होल जरूर हो जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके.
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मिट्टी तैयार करना सबसे जरूरी स्टेप है क्योंकि छत पर सीमित संसाधनों में पौधे को पोषण देना होता है. सामान्य मिट्टी में 50% वर्मीकम्पोस्ट या पुरानी गोबर की खाद मिलाकर एक रिच मिक्स तैयार करें. इसमें थोड़ा सा नीम खली पाउडर भी मिला दें जिससे जड़ों में किसी तरह के फंगस या कीड़ों का डर बिल्कुल न रहे.
मिट्टी तैयार करना सबसे जरूरी स्टेप है क्योंकि छत पर सीमित संसाधनों में पौधे को पोषण देना होता है. सामान्य मिट्टी में 50% वर्मीकम्पोस्ट या पुरानी गोबर की खाद मिलाकर एक रिच मिक्स तैयार करें. इसमें थोड़ा सा नीम खली पाउडर भी मिला दें जिससे जड़ों में किसी तरह के फंगस या कीड़ों का डर बिल्कुल न रहे.
Published at : 02 May 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Pumpkin Farming Tips Pumpkin Farming

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