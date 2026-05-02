घर की छत पर है जगह तो ऐसे उगा सकते हैं हरा-भरा कद्दू, नोट कर लें तरीका

छत पर गार्डनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सही साइज के गमले या ग्रो बैग्स का चुनाव करना होगा. कद्दू की बेल काफी फैलती है, इसलिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा कंटेनर लेना स्मार्ट चॉइस रहेगी. याद रखें कि गमले में ड्रेनेज होल जरूर हो जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके.