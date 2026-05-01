भारत में हर दिन लगभग 50 से 51 लाख घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई की जाती है. जब आप इस संख्या को प्रति सिलेंडर ₹380 के नुकसान से गुणा करते हैं तो रोजाना का आर्थिक बोझ ₹190 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है.