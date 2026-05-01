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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLPG Loss: एक सिलेंडर बेचकर भी कितना घाटा उठा रही सरकार, जानें हर दिन का हिसाब-किताब?

LPG Loss: एक सिलेंडर बेचकर भी कितना घाटा उठा रही सरकार, जानें हर दिन का हिसाब-किताब?

LPG Loss: दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि सिलेंडर बेचने पर सरकार को कितना नुकसान हो रहा है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 May 2026 04:41 PM (IST)
LPG Loss: दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि सिलेंडर बेचने पर सरकार को कितना नुकसान हो रहा है.

LPG Loss: 1 मई से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹993 की भारी बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत बढ़ाकर ₹3071.50 हो गई है. जहां एक तरफ कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों को इसकी मार झेलनी पड़ रही है वहीं घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसी बीच आइए जानते हैं कि हर सिलेंडर को बेचकर भी कितना घाटा उठा रही है सरकार.

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तेल मार्केटिंग कंपनियों और सरकार को हर 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लगभग ₹380 का नुकसान उठाना पड़ रहा है. यह अंतर इस वजह से है क्योंकि खुदरा कीमत असल बाजार कीमतों से कम रखी जा रही हैं.
तेल मार्केटिंग कंपनियों और सरकार को हर 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लगभग ₹380 का नुकसान उठाना पड़ रहा है. यह अंतर इस वजह से है क्योंकि खुदरा कीमत असल बाजार कीमतों से कम रखी जा रही हैं.
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भारत में हर दिन लगभग 50 से 51 लाख घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई की जाती है. जब आप इस संख्या को प्रति सिलेंडर ₹380 के नुकसान से गुणा करते हैं तो रोजाना का आर्थिक बोझ ₹190 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है.
भारत में हर दिन लगभग 50 से 51 लाख घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई की जाती है. जब आप इस संख्या को प्रति सिलेंडर ₹380 के नुकसान से गुणा करते हैं तो रोजाना का आर्थिक बोझ ₹190 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है.
Published at : 01 May 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Price LPG Loss Delhi Lpg

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