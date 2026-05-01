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LPG Loss: एक सिलेंडर बेचकर भी कितना घाटा उठा रही सरकार, जानें हर दिन का हिसाब-किताब?
LPG Loss: दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि सिलेंडर बेचने पर सरकार को कितना नुकसान हो रहा है.
LPG Loss: 1 मई से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹993 की भारी बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत बढ़ाकर ₹3071.50 हो गई है. जहां एक तरफ कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों को इसकी मार झेलनी पड़ रही है वहीं घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसी बीच आइए जानते हैं कि हर सिलेंडर को बेचकर भी कितना घाटा उठा रही है सरकार.
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Published at : 01 May 2026 04:41 PM (IST)
Tags :Gas Cylinder Price LPG Loss Delhi Lpg
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