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देश का कौन-सा राज्य देता है सबसे सस्ते मजदूर, जानें कहां है सबसे ज्यादा बेरोजगारी?

मजदूर दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार से मजदूरों के पलायन के मुद्दे को फिर से ताजा कर दिया है. आइए जानें कि देश में सबसे सस्ते मजदूर कहां मिलते हैं और कहां बेरोजगारी ज्यादा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 01 May 2026 06:00 PM (IST)
मजदूर दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार से मजदूरों के पलायन के मुद्दे को फिर से ताजा कर दिया है. आइए जानें कि देश में सबसे सस्ते मजदूर कहां मिलते हैं और कहां बेरोजगारी ज्यादा है.

मई दिवस के मौके पर देश के कामगारों की आर्थिक स्थिति और राज्यों में फैली बेरोजगारी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार का नाम अब बदलकर 'श्रमिक प्रदेश' कर दिया जाना चाहिए. उनके इस बयान ने देश में सस्ते श्रम और बेरोजगारी के असल मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है. एक तरफ जहां मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में सबसे सस्ते मजदूर मिल रहे हैं, वहीं लक्षद्वीप और केरल जैसे क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा है.

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देश में अगर सस्ते श्रम की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य इस मामले में सबसे आगे हैं. इन राज्यों में ग्रामीण और कृषि कार्यों के लिए मिलने वाली दैनिक मजदूरी राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है.
देश में अगर सस्ते श्रम की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य इस मामले में सबसे आगे हैं. इन राज्यों में ग्रामीण और कृषि कार्यों के लिए मिलने वाली दैनिक मजदूरी राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है.
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यहां अकुशल मजदूरों को बहुत ही कम दिहाड़ी पर दिनभर हाड़-तोड़ मेहनत करनी पड़ती है. गैर-कृषि मजदूरों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे नीचे है, जहां एक मजदूर को औसतन केवल 246.3 रुपये प्रतिदिन ही मिल पाते हैं.
यहां अकुशल मजदूरों को बहुत ही कम दिहाड़ी पर दिनभर हाड़-तोड़ मेहनत करनी पड़ती है. गैर-कृषि मजदूरों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे नीचे है, जहां एक मजदूर को औसतन केवल 246.3 रुपये प्रतिदिन ही मिल पाते हैं.
Published at : 01 May 2026 06:00 PM (IST)
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