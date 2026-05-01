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देश का कौन-सा राज्य देता है सबसे सस्ते मजदूर, जानें कहां है सबसे ज्यादा बेरोजगारी?
मजदूर दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार से मजदूरों के पलायन के मुद्दे को फिर से ताजा कर दिया है. आइए जानें कि देश में सबसे सस्ते मजदूर कहां मिलते हैं और कहां बेरोजगारी ज्यादा है.
मई दिवस के मौके पर देश के कामगारों की आर्थिक स्थिति और राज्यों में फैली बेरोजगारी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार का नाम अब बदलकर 'श्रमिक प्रदेश' कर दिया जाना चाहिए. उनके इस बयान ने देश में सस्ते श्रम और बेरोजगारी के असल मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है. एक तरफ जहां मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में सबसे सस्ते मजदूर मिल रहे हैं, वहीं लक्षद्वीप और केरल जैसे क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा है.
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Published at : 01 May 2026 06:00 PM (IST)
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