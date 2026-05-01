देश का कौन-सा राज्य देता है सबसे सस्ते मजदूर, जानें कहां है सबसे ज्यादा बेरोजगारी?

देश में अगर सस्ते श्रम की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य इस मामले में सबसे आगे हैं. इन राज्यों में ग्रामीण और कृषि कार्यों के लिए मिलने वाली दैनिक मजदूरी राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है.