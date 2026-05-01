दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में टॉप पर है यह देश, जानें भारत किस नंबर पर?

एक्सप्लोरर
दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में टॉप पर है यह देश, जानें भारत किस नंबर पर?
दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में जर्मनी पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है.बढ़ती आय और मध्यम वर्ग का विस्तार भारतीयों को भी अब वैश्विक पर्यटन की रेस में आगे ला रहा है.
दुनिया घूमने का शौक किसे नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैश्विक पर्यटन की दौड़ में कौन सा देश सबसे आगे है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) और स्टेटिस्टा के हालिया आंकड़े चौंकाने वाले हैं. जहां कुछ देश अपनी अमीरी और छुट्टियों की संस्कृति के कारण टॉप पर बने हुए हैं, वहीं भारत भी इस रेस में तेजी से अपनी जगह बना रहा है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ देश कौन से हैं, उनके नागरिकों ने एक साल में कितनी यात्राएं कीं और इस पूरी लिस्ट में भारत का स्थान कहां ठहरता है.
1/8
2/8
Published at : 01 May 2026 12:03 PM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में टॉप पर है यह देश, जानें भारत किस नंबर पर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
जनरल नॉलेज
9 Photos
अंतरिक्ष में यहां खत्म होता है मिल्की वे, वैज्ञानिकों ने पहली बार नापी गैलेक्सी की सीमा
जनरल नॉलेज
6 Photos
इंटरनेट की तारों को समुद्र में ही क्यों बिछाया जाता है, जानें पानी से क्यों नहीं होती ये खराब
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या पाकिस्तान में भी हर महीने की 1 तारीख को बदलते हैं नियम, जानें इस बार क्या-क्या बदला?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या होता है न्यूनतम वेतन, जानें 2026 में आपके राज्य में कितना है मिनिमम वेज?
जनरल नॉलेज
क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?
जनरल नॉलेज
यह है दुनिया की सबसे शांत जगह, पलकें झपकाने की भी आएगी आवाज
जनरल नॉलेज
तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
Advertisement
जनरल नॉलेज
8 Photos
दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में टॉप पर है यह देश, जानें भारत किस नंबर पर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion