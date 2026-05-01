हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में टॉप पर है यह देश, जानें भारत किस नंबर पर?

दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में टॉप पर है यह देश, जानें भारत किस नंबर पर?

दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में जर्मनी पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है.बढ़ती आय और मध्यम वर्ग का विस्तार भारतीयों को भी अब वैश्विक पर्यटन की रेस में आगे ला रहा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 01 May 2026 12:03 PM (IST)
दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में जर्मनी पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है.बढ़ती आय और मध्यम वर्ग का विस्तार भारतीयों को भी अब वैश्विक पर्यटन की रेस में आगे ला रहा है.

दुनिया घूमने का शौक किसे नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैश्विक पर्यटन की दौड़ में कौन सा देश सबसे आगे है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) और स्टेटिस्टा के हालिया आंकड़े चौंकाने वाले हैं. जहां कुछ देश अपनी अमीरी और छुट्टियों की संस्कृति के कारण टॉप पर बने हुए हैं, वहीं भारत भी इस रेस में तेजी से अपनी जगह बना रहा है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ देश कौन से हैं, उनके नागरिकों ने एक साल में कितनी यात्राएं कीं और इस पूरी लिस्ट में भारत का स्थान कहां ठहरता है.

1/8
पर्यटन की दुनिया में जर्मनी ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है. आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले देशों की सूची में जर्मनी पहले स्थान पर है. जर्मनी के नागरिकों ने एक साल में लगभग 21.9 करोड़ अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कीं. यह आंकड़ा इसे दुनिया का सबसे बड़ा आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट बनाता है.
पर्यटन की दुनिया में जर्मनी ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है. आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले देशों की सूची में जर्मनी पहले स्थान पर है. जर्मनी के नागरिकों ने एक साल में लगभग 21.9 करोड़ अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कीं. यह आंकड़ा इसे दुनिया का सबसे बड़ा आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट बनाता है.
2/8
वहां के लोगों में घूमने-फिरने का जो जुनून है, उसके पीछे मजबूत अर्थव्यवस्था, नागरिकों की उच्च आय और साल भर में मिलने वाली पर्याप्त छुट्टियां हैं. इसके अलावा, यूरोप के केंद्र में स्थित होने के कारण उनके लिए पड़ोसी देशों की यात्रा करना बेहद आसान और सस्ता भी है.
वहां के लोगों में घूमने-फिरने का जो जुनून है, उसके पीछे मजबूत अर्थव्यवस्था, नागरिकों की उच्च आय और साल भर में मिलने वाली पर्याप्त छुट्टियां हैं. इसके अलावा, यूरोप के केंद्र में स्थित होने के कारण उनके लिए पड़ोसी देशों की यात्रा करना बेहद आसान और सस्ता भी है.
Published at : 01 May 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
India Tourism Most Traveled Nations China Tourism

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Labour Day 2026: क्या होता है न्यूनतम वेतन, जानें 2026 में आपके राज्य में कितना है मिनिमम वेज?
क्या होता है न्यूनतम वेतन, जानें 2026 में आपके राज्य में कितना है मिनिमम वेज?
जनरल नॉलेज
Bitumen India: क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?
क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?
जनरल नॉलेज
Quietest Place: यह है दुनिया की सबसे शांत जगह, पलकें झपकाने की भी आएगी आवाज
यह है दुनिया की सबसे शांत जगह, पलकें झपकाने की भी आएगी आवाज
जनरल नॉलेज
Strait Of Hormuz Import: तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
फूड
Lemon Ice Tea Recipe: घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
नौकरी
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget