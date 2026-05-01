दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ों की लिस्ट में टॉप पर है यह देश, जानें भारत किस नंबर पर?

पर्यटन की दुनिया में जर्मनी ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है. आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले देशों की सूची में जर्मनी पहले स्थान पर है. जर्मनी के नागरिकों ने एक साल में लगभग 21.9 करोड़ अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कीं. यह आंकड़ा इसे दुनिया का सबसे बड़ा आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट बनाता है.