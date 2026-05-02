स्ट्रेट कई बार सुना, लेकिन गल्फ-कनाल-बे और चैनल से कितना अलग? जानें हर किसी के बारे में सबकुछ
स्ट्रेट एक नेचुरल संकरा जलमार्ग है जो बड़े जल निकायों जैसे समुद्र या महासागर को जोड़ता है. इसकी खासियत कम चौड़ाई है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाली समुद्री ट्रैफिक सीमित रास्तों से होकर गुजरता है.
Difference Between Strait Bay and Channel: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिका हुआ है. दरअसल, फरवरी महीने से ही मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है. इस तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी बंद कर दिया गया था, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा.
इस तनाव के बीच यह सवाल भी सामने आया कि अगर स्ट्रेट क्या होता है और यह गल्फ, कनाल, बे और चैनल से कितना अलग है. यह सभी शब्द भले ही पानी से जुड़े हो, लेकिन इनका मतलब और इस्तेमाल अलग-अलग होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गल्फ-कनाल-बे और चैनल क्या है.
क्या होता है स्ट्रेट?
स्ट्रेट एक नेचुरल संकरा जलमार्ग है, जो बड़े जल निकायों जैसे समुद्र या महासागर को जोड़ता है. इसकी खासियत कम चौड़ाई होती है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाली समुद्री ट्रैफिक सीमित रास्तों से होकर गुजरता है. आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है. इसकी सबसे कम चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद यहां से हर दिन बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति होती है.
चैनल और स्ट्रेट में क्या है फर्क?
चैनल भी जलमार्ग होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं की दो बड़े समुद्र का जोड़ हो. यह किसी नदी, समुद्री और द्वीपों के बीच में भी हो सकता है. चैनल आमतौर पर स्ट्रेट से छोड़ा और कम सीमित होता है. जैसे इंग्लिश चैनल जो ब्रिटेन और यूरोप को अलग करता है और समुद्री यातायात के लिए अहम रास्ता है.
क्या होता है बे?
बे वह जगह होती है, जहां समुद्र जमीन के अंदर की ओर मुड़ता है और एक घुमावदार हिस्सा बना देता है. यह आमतौर पर शांत और सुरक्षित होता है. इसलिए यह बंदरगाह विकसित किए जाते हैं. बे किसी दो जल निकायों को नहीं जोड़ता, बल्कि यह एक तरह का तटीय हिस्सा होता है.
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गल्फ क्या होता है?
गल्फ को बे बड़ा रूप माना जाता है यहां यह ज्यादा गहरा और विशाल होता है और कहीं देश की सीमाओं को छू सकता है उदाहरण के तौर पर गल्फ ऑफ मेक्सिको एक विशाल समुद्री क्षेत्र हैं जो कहीं देश के बीच खेला हुआ है और व्यापार व जलवायु दोनों पर असर डालता है.
क्या होता है कनाल?
कनाल एक मानव निर्मित पानी का रास्ता होता है. कनाल जहाज के गुजरने या सिंचाई के लिए इंसानों की ओर से निर्मित होता है. जैसे स्वेज कनाल और पनामा कनाल. वहीं कनाल आमतौर पर संकरे होते हैं, जो भूमि के टुकड़े को काटकर बनाए जाते हैं.
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