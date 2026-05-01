हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMilky Way: अंतरिक्ष में यहां खत्म होता है मिल्की वे, वैज्ञानिकों ने पहली बार नापी गैलेक्सी की सीमा

Milky Way: अंतरिक्ष में यहां खत्म होता है मिल्की वे, वैज्ञानिकों ने पहली बार नापी गैलेक्सी की सीमा

Milky Way: वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी की सटीक सीमा खोज ली है. 1 लाख से ज्यादा तारों की उम्र के विश्लेषण से पता चला कि गैलेक्सी वहां खत्म होती है जहां नए तारे बनना बंद हो जाते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 01 May 2026 10:50 AM (IST)
Milky Way: वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी की सटीक सीमा खोज ली है. 1 लाख से ज्यादा तारों की उम्र के विश्लेषण से पता चला कि गैलेक्सी वहां खत्म होती है जहां नए तारे बनना बंद हो जाते हैं.

ब्रह्मांड की विशालता के बीच हमारी गैलेक्सी मिल्की वे (आकाशगंगा) हमेशा से रहस्यों का केंद्र रही है. हम खुद इस गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, इसलिए इसके बाहरी किनारे का सटीक पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक नामुमकिन पहेली जैसा था, लेकिन माल्टा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया कारनामा कर दिखाया है. उन्होंने पहली बार न केवल मिल्की वे की सीमा को नापा है, बल्कि यह भी बताया है कि हमारी गैलेक्सी का आखिरी छोर कहां खत्म होता है. इस खोज ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जिससे हमें अपनी गैलेक्सी के विस्तार को समझने में मदद मिलेगी.

1/9
आकाशगंगा का किनारा तय करना वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए थी, क्योंकि जैसे-जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं, तारों और गैस का घनत्व बहुत कम हो जाता है. ऐसे में यह तय करना मुश्किल होता है कि गैलेक्सी कहां खत्म हुई और शून्य अंतरिक्ष कहां से शुरू हुआ.
आकाशगंगा का किनारा तय करना वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए थी, क्योंकि जैसे-जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं, तारों और गैस का घनत्व बहुत कम हो जाता है. ऐसे में यह तय करना मुश्किल होता है कि गैलेक्सी कहां खत्म हुई और शून्य अंतरिक्ष कहां से शुरू हुआ.
2/9
'एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स' जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र को गैलेक्सी का आखिरी छोर माना है, जहां नए तारे बनने की प्रक्रिया रुक जाती है. यह सीमा हमारे गैलेक्सी केंद्र से लगभग 11.28 और 12.15 किलोपारसेक की दूरी पर स्थित है, जिसे अगर सरल भाषा में समझें तो यह लगभग 40,000 प्रकाश वर्ष दूर है.
'एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स' जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र को गैलेक्सी का आखिरी छोर माना है, जहां नए तारे बनने की प्रक्रिया रुक जाती है. यह सीमा हमारे गैलेक्सी केंद्र से लगभग 11.28 और 12.15 किलोपारसेक की दूरी पर स्थित है, जिसे अगर सरल भाषा में समझें तो यह लगभग 40,000 प्रकाश वर्ष दूर है.
Published at : 01 May 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Milky Way Edge Milky Way Edge Found Galaxy Boundary Measurement

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Bitumen India: क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?
क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?
जनरल नॉलेज
Quietest Place: यह है दुनिया की सबसे शांत जगह, पलकें झपकाने की भी आएगी आवाज
यह है दुनिया की सबसे शांत जगह, पलकें झपकाने की भी आएगी आवाज
जनरल नॉलेज
Strait Of Hormuz Import: तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
जनरल नॉलेज
दिल्ली बनी 'तंदूर', दुबई से भी ज्यादा गर्मी का अहसास; जानें क्यों खाड़ी देशों से ज्यादा तप रही राजधानी?
दिल्ली बनी 'तंदूर', दुबई से भी ज्यादा गर्मी का अहसास; जानें क्यों खाड़ी देशों से ज्यादा तप रही राजधानी?
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली ने खोया आपा, अंपायर से भिड़े; रजत पाटीदार के विकेट से थे नाराज
Watch: विराट कोहली ने खोया आपा, अंपायर से भिड़े; रजत पाटीदार के विकेट से थे नाराज
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'ब्राउन बॉय इंडियन, मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो...', जेपी मॉर्गन की महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप
'ब्राउन बॉय इंडियन, मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो...', जेपी मॉर्गन की महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप
ब्यूटी
Tattoos Designs Tips : टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
टेक्नोलॉजी
आज से बदल गए ऑनलाइन गेमिंग के ये नियम, आप भी हैं गेमर तो जान लें हर बात
आज से बदल गए ऑनलाइन गेमिंग के ये नियम, आप भी हैं गेमर तो जान लें हर बात
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget