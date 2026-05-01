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Milky Way: अंतरिक्ष में यहां खत्म होता है मिल्की वे, वैज्ञानिकों ने पहली बार नापी गैलेक्सी की सीमा
Milky Way: वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी की सटीक सीमा खोज ली है. 1 लाख से ज्यादा तारों की उम्र के विश्लेषण से पता चला कि गैलेक्सी वहां खत्म होती है जहां नए तारे बनना बंद हो जाते हैं.
ब्रह्मांड की विशालता के बीच हमारी गैलेक्सी मिल्की वे (आकाशगंगा) हमेशा से रहस्यों का केंद्र रही है. हम खुद इस गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, इसलिए इसके बाहरी किनारे का सटीक पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक नामुमकिन पहेली जैसा था, लेकिन माल्टा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया कारनामा कर दिखाया है. उन्होंने पहली बार न केवल मिल्की वे की सीमा को नापा है, बल्कि यह भी बताया है कि हमारी गैलेक्सी का आखिरी छोर कहां खत्म होता है. इस खोज ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जिससे हमें अपनी गैलेक्सी के विस्तार को समझने में मदद मिलेगी.
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Published at : 01 May 2026 10:50 AM (IST)
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