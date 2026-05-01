'एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स' जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र को गैलेक्सी का आखिरी छोर माना है, जहां नए तारे बनने की प्रक्रिया रुक जाती है. यह सीमा हमारे गैलेक्सी केंद्र से लगभग 11.28 और 12.15 किलोपारसेक की दूरी पर स्थित है, जिसे अगर सरल भाषा में समझें तो यह लगभग 40,000 प्रकाश वर्ष दूर है.