इस शहर में रोजाना सुबह भगवान राम को सलामी देती है पुलिस, किसने शुरू की थी यह परंपरा?

विशेष बात यह है कि यहां किसी भी VIP, नेता या अफसर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता. चाहे वह प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति, सलामी का अधिकार केवल राजा राम को ही है. यही वजह है कि ओरछा विश्व में ऐसा एकमात्र स्थान माना जाता है, जहां भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है.