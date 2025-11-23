हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस शहर में रोजाना सुबह भगवान राम को सलामी देती है पुलिस, किसने शुरू की थी यह परंपरा?

इस शहर में रोजाना सुबह भगवान राम को सलामी देती है पुलिस, किसने शुरू की थी यह परंपरा?

Orchha Ram Raja Temple: देश में एक ऐसी जगह है जहां भगवान राम को आज भी राजा मानकर सलामी दी जाती है, और यह परंपरा 500 साल पुरानी है. आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Nov 2025 04:20 PM (IST)
Orchha Ram Raja Temple: देश में एक ऐसी जगह है जहां भगवान राम को आज भी राजा मानकर सलामी दी जाती है, और यह परंपरा 500 साल पुरानी है. आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं.

ओरछा रामराजा मंदिर

1/7
मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में रामराजा मंदिर और रानी महल न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, बल्कि यहां की परंपरा आज भी जीवित है. यह जगह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से सटी हुई है और यहां भगवान श्रीराम को राजा मानकर पूजा जाता है.
मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में रामराजा मंदिर और रानी महल न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, बल्कि यहां की परंपरा आज भी जीवित है. यह जगह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से सटी हुई है और यहां भगवान श्रीराम को राजा मानकर पूजा जाता है.
2/7
मंदिर की भव्यता और इतिहास दोनों ही इस शहर को हर साल हजारों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं. कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में महारानी कुंवरि ने भगवान राम की मूर्ति अयोध्या से ओरछा लाकर स्थापित की थी.
मंदिर की भव्यता और इतिहास दोनों ही इस शहर को हर साल हजारों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं. कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में महारानी कुंवरि ने भगवान राम की मूर्ति अयोध्या से ओरछा लाकर स्थापित की थी.
3/7
इसके बाद से रामराजा को राजा की तरह सम्मान दिया जाता है. नगर की पुलिस और गार्ड आज भी हर सुबह चारों समय सलामी देते हैं. पांच गणवेशधारी गार्ड पूरे दिन में चार बार भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं.
इसके बाद से रामराजा को राजा की तरह सम्मान दिया जाता है. नगर की पुलिस और गार्ड आज भी हर सुबह चारों समय सलामी देते हैं. पांच गणवेशधारी गार्ड पूरे दिन में चार बार भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं.
4/7
विशेष बात यह है कि यहां किसी भी VIP, नेता या अफसर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता. चाहे वह प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति, सलामी का अधिकार केवल राजा राम को ही है. यही वजह है कि ओरछा विश्व में ऐसा एकमात्र स्थान माना जाता है, जहां भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है.
विशेष बात यह है कि यहां किसी भी VIP, नेता या अफसर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता. चाहे वह प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति, सलामी का अधिकार केवल राजा राम को ही है. यही वजह है कि ओरछा विश्व में ऐसा एकमात्र स्थान माना जाता है, जहां भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है.
5/7
ओरछा में सलामी की परंपरा करीब 500 साल पुरानी है. इसे राजा मधुकरशाह ने शुरू किया था. तब से यह परंपरा निरंतर जारी है.
ओरछा में सलामी की परंपरा करीब 500 साल पुरानी है. इसे राजा मधुकरशाह ने शुरू किया था. तब से यह परंपरा निरंतर जारी है.
6/7
नगर की पुलिस प्रतिदिन भगवान राम को चारों पहर सलामी देती है, जबकि सूर्यास्त के बाद सामान्य नियमों के अनुसार VIP को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, लेकिन यहां सूर्यास्त के बाद भी भगवान श्रीराम को सलामी दी जाती है.
नगर की पुलिस प्रतिदिन भगवान राम को चारों पहर सलामी देती है, जबकि सूर्यास्त के बाद सामान्य नियमों के अनुसार VIP को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, लेकिन यहां सूर्यास्त के बाद भी भगवान श्रीराम को सलामी दी जाती है.
7/7
यह परंपरा सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नगर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा बन गई है. श्रद्धालु और पर्यटक दूर-दूर से इसे देखने आते हैं और इस अनोखी सलामी को कैमरे में कैद करते हैं.
यह परंपरा सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नगर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा बन गई है. श्रद्धालु और पर्यटक दूर-दूर से इसे देखने आते हैं और इस अनोखी सलामी को कैमरे में कैद करते हैं.
Published at : 23 Nov 2025 04:19 PM (IST)
Tags :
Orchha Ram Raja Temple Rani Mahal Orchha

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

G20 Summit 2025: G20 सम्मलेन में PM Modi का संबोधन ड्रग-आतंक के खिलाफ उठाई आवाज
Kailash Kher Interview | Allah Ke Bande से Saiyyan तक | Hit गानों का सफर | जिंदगी और संगीत की कहानी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में श्रीनगर का AC मैकेनिक गिरफ्तार, मिल गए पक्के सबूत? | ABP News
Mission Bengal: बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल पर बीजेपी की नजर! | PM Modi | Mamata
SIR Row: Bihar के बाद UP-Bengal में SIR पर सियासी शोर! Mamata Banerjee ने SIR के खिलाफ खोला मोर्चा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
बॉलीवुड
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Vitamin D Heart Health: सेकेंड हार्ट अटैक से कैसे बचा सकता है यह विटामिन? आज ही जानें मौत से बचने का तरीका
सेकेंड हार्ट अटैक से कैसे बचा सकता है यह विटामिन? आज ही जानें मौत से बचने का तरीका
ट्रेंडिंग
काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा
काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget