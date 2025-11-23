एक्सप्लोरर
इस शहर में रोजाना सुबह भगवान राम को सलामी देती है पुलिस, किसने शुरू की थी यह परंपरा?
Orchha Ram Raja Temple: देश में एक ऐसी जगह है जहां भगवान राम को आज भी राजा मानकर सलामी दी जाती है, और यह परंपरा 500 साल पुरानी है. आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं.
ओरछा रामराजा मंदिर
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Nov 2025 04:19 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस शहर में रोजाना सुबह भगवान राम को सलामी देती है पुलिस, किसने शुरू की थी यह परंपरा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
कैसे चुने जाते हैं एयर शो में एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट, कैसे होता है सेलेक्शन?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत के इस स्टेशन से मिलती है दूसरे देश की ट्रेन, पाकिस्तान समझकर न होना कंफ्यूज
जनरल नॉलेज
7 Photos
एयरपोर्ट के रनवे पर क्यों लिखे होते हैं इतने बड़े-बड़े नंबर, आखिर क्या है उनका मतलब
जनरल नॉलेज
7 Photos
कश्मीर से कन्याकुमारी...फाइटर जेट पहले पहुंचेगा या ब्रह्मोस मिसाइल, जान लें दोनों की स्पीड?
जनरल नॉलेज
7 Photos
सिरदर्द मिटाने के लिए बनाई गई थी गोवा की 'फेनी', फिर कैसे बन गई नशेड़ियों की फेवरेट शराब?
जनरल नॉलेज
7 Photos
सोने की निब…बॉडी पर जड़े हीरे और नीलम, करोड़ों में है दुनिया के सबसे महंगे पेन की कीमत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस शहर में रोजाना सुबह भगवान राम को सलामी देती है पुलिस, किसने शुरू की थी यह परंपरा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
कैसे चुने जाते हैं एयर शो में एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट, कैसे होता है सेलेक्शन?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion