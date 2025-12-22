हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGenghis Khan Religion: इस्लाम नहीं तो किस धर्म को मानता था चंगेज खां, दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर किया था राज

Genghis Khan Religion: इस्लाम नहीं तो किस धर्म को मानता था चंगेज खां, दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर किया था राज

Genghis Khan Religion: चंगेज खान को लेकर लोगों को यह भ्रम रहता है कि वह एक मुस्लिम था. आइए जानते हैं क्या था चंगेज खान का धर्म और कैसा था उसका शासन.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Dec 2025 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

Genghis Khan Religion: जब भी लोग चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो अक्सर उसके साम्राज्य को उन इलाकों से जोड़ते हैं जहां बाद में इस्लाम हावी हो गया था. लोगों के बीच एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या चंगेज खान मुस्लिम था. इसका जवाब है नहीं. बड़ी मुस्लिम आबादी पर राज करने के बावजूद भी चंगेज खान एक पुरानी मंगोलियाई आस्था प्रणाली को मानता था. आइए जानते हैं क्या था चंगेज खान का धर्म.

चंगेज खान का धर्म 

चंगेज खान तेंगरिज्म का अनुयाई था. यह मंगोलिया और तुर्क जनजातियों द्वारा माना जाने वाला एक प्राचीन समाजवादी धर्म था.  चंगेज खान तेंगिरी (नीले आकाश) की पूजा करता था. उसका मानना था कि सत्ता में उसका उदय तेंगिरी की वजह से ही हुआ है, जिस वजह से वह एक पारंपरिक राजा के बजाय एक चुना हुआ शासक बन गया.

तेंगरिज्म प्रकृति के साथ तालमेल पर जोर देता था. पहाड़, नदियां हवा और आकाश पवित्र थे और चंगेज खान अक्सर माउंट बुरहन खलदून जैसे पवित्र जगह पर लड़ाइयों से पहले प्रार्थना करता था.

सभी धर्म का होता था सम्मान 

वैसे तो चंगेज खान व्यक्तिगत रूप से शमनवाद को मानता था, लेकिन उसके साम्राज्य में इस्लाम, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और ताओवाद के अनुयायी भी शामिल थे. वहां पर सभी को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने की अनुमति थी. राज्य धर्म लागू करने के बजाय उनका मानना था की एकता सिर्फ अलग-अलग मान्यताओं का सम्मान करके ही लाई जा सकती है. 

चंगेज खान के शासन में धार्मिक नेताओं को टैक्स और जबरन श्रम से छूट दी गई थी. इनमें भिक्षु, पुजारी, इमाम और शमन शामिल थे. अलग-अलग धर्म के विद्वान नियमित रूप से मंगोल राजधानी, काराकोरम में धार्मिक बहसों में शामिल होते थे.

यासा कानून और धार्मिक सीमाएं 

चंगेज खान ने अपने साम्राज्य पर यासा नाम का एक सख्त कानून लागू किया था. वैसे तो यासा ने धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी लेकिन धार्मिक प्रथाओं से ऊपर मंगोल रीति रिवाज को भी लागू किया गया. हलाल तरीके से जानवरों को मारना और खतना पर बैन लगा दिया गया था.

चंगेज खान के बाद धार्मिक बदलाव 

वैसे तो चंगेज खान जीवन भर शमनवादी ही रहा लेकिन उसके वंशजों ने धीरे-धीरे दूसरे धर्म अपना लिए. उसके पोते कुबलई खान का झुकाव तिब्बती बौद्ध धर्म की तरफ था. मध्य एशिया और फारस में मंगोल शासकों ने बाद में इस्लाम को अपना लिया और रूसी क्षेत्र में गोल्डन होर्ड के शासकों ने भी समय के साथ इस्लाम अपना लिया.

ये भी पढ़ें: मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 22 Dec 2025 02:17 PM (IST)
Tags :
Genghis Khan Mongol Empire World History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, मूल बजट का है 3.03 प्रतिशत
LIVE: यूपी विधानसभा में सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, मूल बजट का है 3.03 प्रतिशत
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Humayun Kabir New Party:पार्टी बनाते ही PM Modi के मुरीद हुए Humayun Kabir, बांध दिए तारीफों के पुल
Top News: 11 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
UP Vidhansabha Session: Cough Syrup पर सियासी खुराक, UP विधानसभा में सरकार बनाम विपक्ष |
PM आवास के लिए निकले बिहार के CM नीतीश कुमार | PM Modi | CM Nitish | Amit Shah |
UP Vidhansabha Session: विधानसभा शुरू होते ही विपक्ष मे हो गया हंगामा | Cough Syrup | Winter Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, मूल बजट का है 3.03 प्रतिशत
LIVE: यूपी विधानसभा में सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, मूल बजट का है 3.03 प्रतिशत
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
Video: अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
यूटिलिटी
राजस्थान में की दूसरी जाति में शादी तो 10 लाख रुपये देगी सरकार, जानिए इस स्कीम के बारे में
राजस्थान में की दूसरी जाति में शादी तो 10 लाख रुपये देगी सरकार, जानिए इस स्कीम के बारे में
हेल्थ
फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद क्यों महसूस होता है दर्द, तुरंत क्यों आने लगती है नींद?
फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद क्यों महसूस होता है दर्द, तुरंत क्यों आने लगती है नींद?
ट्रेंडिंग
Video: देवर ने कर दी मौज, मना करने पर भी गोद में उठाई भौजाई फिर जमकर मटकाई कमर- वीडियो वायरल
देवर ने कर दी मौज, मना करने पर भी गोद में उठाई भौजाई फिर जमकर मटकाई कमर- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Embed widget