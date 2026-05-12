भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है. इस वजह से यह दुनिया के सबसे बड़े सोना इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक बन गया है. घरेलू उत्पादन काफी कम है इस वजह से देश की सोने की कुल जरूरत का लगभग 90% से 95% हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है.