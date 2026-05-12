हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Imports: हर साल कितना सोना बाहर से मंगवाता है भारत, जानें कहां होती है सबसे ज्यादा खपत?

Gold Imports: हर साल कितना सोना बाहर से मंगवाता है भारत, जानें कहां होती है सबसे ज्यादा खपत?

Gold Imports: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना‌ ना खरीदने की अपील के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत 1 साल में कितना सोना इंपोर्ट करता है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 May 2026 07:15 PM (IST)
Gold Imports: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना‌ ना खरीदने की अपील के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत 1 साल में कितना सोना इंपोर्ट करता है. आइए जानते हैं.

Gold Imports; भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक बना हुआ है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. सोने की कीमतें आसमान छूने और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर चिंताओं के बावजूद इसकी मांग लगातार बनी हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत हर साल कितना सोना इंपोर्ट करता है और सबसे ज्यादा कहां खपत होती है.

1/6
भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है. इस वजह से यह दुनिया के सबसे बड़े सोना इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक बन गया है. घरेलू उत्पादन काफी कम है इस वजह से देश की सोने की कुल जरूरत का लगभग 90% से 95% हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है.
भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है. इस वजह से यह दुनिया के सबसे बड़े सोना इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक बन गया है. घरेलू उत्पादन काफी कम है इस वजह से देश की सोने की कुल जरूरत का लगभग 90% से 95% हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है.
2/6
भारत का सोने के आयात का बिल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. 2025-26 के दौरान यह लगभग 7 1.98 बिलीयन डॉलर तक पहुंच गया था. यह 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा के बराबर है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव डालता है.
भारत का सोने के आयात का बिल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. 2025-26 के दौरान यह लगभग 7 1.98 बिलीयन डॉलर तक पहुंच गया था. यह 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा के बराबर है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव डालता है.
Published at : 12 May 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Gold Imports India Gold Kerala Gold

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Pakistan VS India Forex Reserves: पाकिस्तान के पास कितना Forex Reserve, भारत से कम या ज्यादा?
पाकिस्तान के पास कितना Forex Reserve, भारत से कम या ज्यादा?
जनरल नॉलेज
Ratna Debnath MLA or CM Suvendu Adhikari Salary:आरजी कर रेप पीड़िता की मां पहली बार बनी विधायक, जानें शुभेंदु अधिकारी से कम या ज्यादा सैलरी?
आरजी कर रेप पीड़िता की मां पहली बार बनी विधायक, जानें शुभेंदु अधिकारी से कम या ज्यादा सैलरी?
जनरल नॉलेज
IPL Caps: IPL में पर्पल और ऑरेंज ही क्यों होती है कैप, क्या है इसका लॉजिक?
IPL में पर्पल और ऑरेंज ही क्यों होती है कैप, क्या है इसका लॉजिक?
जनरल नॉलेज
Gold Rules India: पीएम मोदी के मना करने के बाद भी खरीदा सोना तो क्या मिल सकती है सजा, क्या कहता है भारत का कानून?
पीएम मोदी के मना करने के बाद भी खरीदा सोना तो क्या मिल सकती है सजा, क्या कहता है भारत का कानून?
Advertisement

वीडियोज

Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

कैप्टेन प्रभान्शु कुमार श्रीवास्तव
कैप्टेन प्रभान्शु कुमार श्रीवास्तवयूपी कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी
जहां कंक्रीट से 'संवर' रहा विकास, वो आज बन गया उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोने की खरीद कैसे होगी कम? किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया ये आइडिया
सोने की खरीद कैसे होगी कम? राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ये आइडिया
इंडिया
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
क्रिकेट
BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
इंडिया
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Embed widget