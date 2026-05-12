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Gold Imports: हर साल कितना सोना बाहर से मंगवाता है भारत, जानें कहां होती है सबसे ज्यादा खपत?
Gold Imports: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना ना खरीदने की अपील के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत 1 साल में कितना सोना इंपोर्ट करता है. आइए जानते हैं.
Gold Imports; भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक बना हुआ है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. सोने की कीमतें आसमान छूने और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर चिंताओं के बावजूद इसकी मांग लगातार बनी हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत हर साल कितना सोना इंपोर्ट करता है और सबसे ज्यादा कहां खपत होती है.
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Published at : 12 May 2026 07:15 PM (IST)
Tags :Gold Imports India Gold Kerala Gold
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