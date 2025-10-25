बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?

असल में, बचपन में लगभग सभी में दूध पीने की क्षमता होती है, क्योंकि शरीर एक खास एंजाइम, लैक्टेज बनाता है. यह एंजाइम दूध में मौजूद लैक्टोज नामक शर्करा को तोड़कर हमारे शरीर के लिए उपयोगी ऊर्जा में बदल देता है. यही वजह है कि बच्चे दूध पीकर आसानी से पोषण प्राप्त कर सकते हैं.