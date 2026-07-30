#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजरिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को कितनी पेंशन देगी BCCI?

रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को कितनी पेंशन देगी BCCI?

Ajinkya Rahane Retirement: भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने संन्यास ले लिया है. आइए जानते हैं कि उन्हें बीसीसीआई से कितनी पेंशन मिलेगी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 30 Jul 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया।
  • 85 टेस्ट खेलने पर उन्हें ₹70,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
  • बीसीसीआई पेंशन आईपीएल प्लेऑफ और टिकट बिक्री से पोषित।
  • मेडिकल बीमा सहित, बोर्ड नौकरी लेने पर पेंशन रुकेगी।

Ajinkya Rahane Retirement: भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट और खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. इससे एक दशक से भी लंबे शानदार करियर का समापन हो गया है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में रहाणे ने बीसीसीआई, अपने साथी, अपनी पत्नी और लाखों फैंस का उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया. उनके संन्यास के आधिकारिक होने के बाद अब ध्यान एक बार फिर से एक बड़े सवाल पर जा चुका है. संन्यास के बाद अजिंक्य रहाणे को बीसीसीआई से आखिर कितनी पेंशन मिलेगी? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

अजिंक्य रहाणे की पेंशन 

अजिंक्य रहाणे ने 85 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. यह बीसीसीआई की रिटायर्ड प्लेयर्स वेलफेयर पॉलिसी के तहत सबसे ऊंचे पेंशन कैटेगरी के लिए जरूरी योग्यता से काफी ज्यादा है. बीसीसीआई पेंशन स्कीम के मुताबिक जिन पूर्व क्रिकेटरों ने 25 या फिर उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं वह जीवन भर ₹70,000 की मासिक पेंशन के हकदार हैं. क्योंकि रहाणे ने इस सीमा से कहीं ज्यादा मैच खेले हैं इस वजह से वह अपने आप कई भारतीय क्रिकेट दिग्गजों के साथ टॉप पेंशन ब्रैकेट में आ जाते हैं. 

बीसीसीआई का पेंशन स्लैब कैसे काम करता है? 

बीसीसीआई ने रिटायर्ड खिलाड़ियों को उनके इंटरनेशनल और घरेलू करियर के आधार पर अलग-अलग पेंशन कैटेगरी में बांटा है. जिन पूर्व क्रिकेटरों ने 25 या फिर उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं उन्हें हर महीने ₹70,000 मिलते हैं. इसी के साथ जिन्होंने 1 से 24 टेस्ट मैच खेले हैं वे हर महीने ₹60,000 पाने के हकदार हैं. जिन खिलाड़ियों ने भारत का बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व नहीं किया लेकिन घरेलू क्रिकेट में खेले, उन्हें भी आर्थिक मदद मिलती है. 75 या फिर उससे ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेलने वालों को ₹52,500 मिलते हैं और 50 से 74 फर्स्ट क्लास है मैच खेलने वाले क्रिकेटर हर महीने ₹45,000 पाने के हकदार हैं.


रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को कितनी पेंशन देगी BCCI?

खिलाड़ियों की पेंशन के लिए बीसीसीआई को पैसा कहां से मिलता है? 

पेंशन स्कीम के लिए फंड बीसीसीआई के रेगुलर ऑपरेटिंग बजट के बजाय एक खास वेलफेयर सिस्टम से जुटाया जाता है. बोर्ड रिटायर्ड खिलाड़ियों की मदद के लिए खासतौर पर प्लेटिनम जुबली कॉर्पस फंड और एक अलग वेलफेयर फंड बनाए रखता है. इस फंड का एक बड़ा हिस्सा आईपीएल प्लेऑफ मैच और स्टेडियम में टिकटों की बिक्री से होने वाली कमाई से आता है. यह मॉडल बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के कार्यकाल में शुरू किया गया था ताकि इस बात को पक्का किया जा सके कि रिटायर हो चुके क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट की आर्थिक तरक्की का फायदा उठाते रहें.

यह भी पढ़ेंः पुलिस को कौन देता है गोली चलाने का आदेश? यहां जान लीजिए जवाब

क्या अजिंक्य रहाणे को दो पेंशन मिल सकती हैं?

रहाणे घरेलू क्रिकेट में मुंबई को लीड करते आ रहे हैं. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की पूर्व खिलाड़ियों के लिए अपनी पेंशन योजना है. हालांकि बीसीसीआई के नियम रिटर्न हो चुके क्रिकेटरों को एक ही समय में सेंट्रल बोर्ड और स्टेट संगठन दोनों से पेंशन लेने की इजाजत नहीं देते. अगर कोई खिलाड़ी दोनों के लिए योग्य है तो उसे सिर्फ एक पेंशन चुननी होगी पर आमतौर पर वे ज्यादा पैसे वाली योजना चुनते हैं. 

रहाणे को रिटायरमेंट के और क्या फायदे मिलेंगे?

बीसीसीआई की कल्याणकारी नीति सिर्फ हर महीने पेंशन देने तक ही सीमित नहीं है. बीसीसीआई इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की संयुक्त मेडिकल इंश्योरेंस योजना के तहत पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ₹10 लाख तक के मेडिकल कवरेज के लिए योग्य हैं. 

इस इंश्योरेंस में खिलाड़ी के जीवनसाथी और 25 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चे भी शामिल हैं. अगर इलाज का खर्च इंश्योरेंस की रकम से ज्यादा हो जाता है तो खिलाड़ी बीसीसीआई की मेडिकल बेनेवोलेंस कमेटी से संपर्क कर सकते हैं. यह मेडिकल मामले की समीक्षा के बाद कुछ एक्स्ट्रा आर्थिक मदद को मंजूरी दे सकती है. 


रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को कितनी पेंशन देगी BCCI?

अगर रहाणे फिर से बीसीसीआई से जुड़ते हैं तो क्या उनकी पेंशन जारी रहेगी?

पेंशन के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं. अगर अजिंक्य रहाणे भविष्य में बीसीसीआई के तहत कोई भी सैलरी वाली नौकरी स्वीकार करते हैं जैसे नेशनल सेलेक्टर, कोच या फिर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोई आधिकारिक भूमिका तो उस कार्यकाल के दौरान उनकी मासिक पेंशन रोक दी जाएगी.

हालांकि अगर वे टेलीविजन कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट या फिर आईपीएल फ्रैंचाइजी के लिए मेंटर के तौर पर काम करते हैं तो इसका उनकी पेंशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि ये भूमिका बीसीसीआई के तहत सैलरी वाली नौकरियां नहीं हैं. 

इसके अलावा कल्याणकारी नीति खिलाड़ी के परिवार को लंबे समय तक मदद देती है. किसी भी खिलाड़ी की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को जीवन भर उनकी मासिक पेंशन का 50% हिस्सा मिलता है. इसी के साथ आईसीए की ग्रुप टर्म इंश्योरेंस योजना परिवार को ₹1 लाख की एकमुश्त आर्थिक मदद भी देती है.

यह भी पढ़ेंः ब्लैक सी से क्या इंपोर्ट करता है भारत? समझें व्यापार का गणित

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
BCCI Pension Ajinkya Rahane Retirement Ajinkya Rahane Pension
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को कितनी पेंशन देगी BCCI?
रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को कितनी पेंशन देगी BCCI?
जनरल नॉलेज
पुलिस को कौन देता है गोली चलाने का आदेश? यहां जान लीजिए जवाब
पुलिस को कौन देता है गोली चलाने का आदेश? यहां जान लीजिए जवाब
जनरल नॉलेज
NCR Government Projects 2026 : NCR के इस एरिया में है खेत तो भूलकर भी न बेचें! आने वाले हैं ये सरकारी प्रोजेक्ट
NCR के इस एरिया में है खेत तो भूलकर भी न बेचें! आने वाले हैं ये सरकारी प्रोजेक्ट
जनरल नॉलेज
India Drainage System: जरा-सी बारिश में क्यों डूब रहे शहर, किस देश का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट?
जरा-सी बारिश में क्यों डूब रहे शहर, किस देश का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट?
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
जम्मू और कश्मीर
पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं
पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं
इंडिया
'पेलेट गन पर पूरी रोक नहीं लगा सकते, वहां कुछ उपद्रवी...', SC ने केंद्र को दिया नोटिस
'पेलेट गन पर पूरी रोक नहीं लगा सकते, वहां कुछ उपद्रवी...', SC ने केंद्र को दिया नोटिस
क्रिकेट
बचपन की दोस्त से जींस-टीशर्ट में शादी करने पहुंच गए थे रहाणे, पढ़ें किस्सा
बचपन की दोस्त से जींस-टीशर्ट में शादी करने पहुंच गए थे रहाणे, पढ़ें किस्सा
बॉलीवुड
महेश बाबू या सौरभ जैन... रणबीर की 'रामायण' में किसने निभाया 'भगवान विष्णु' का किरदार, ट्रेलर ने बढ़ाया सस्पेंस
रणबीर की 'रामायण' में किसने निभाया है 'भगवान विष्णु' का किरदार? ट्रेलर ने बढ़ाया सस्पेंस
इंडिया
'छात्र न्याय के हकदार', राहुल गांधी की मांग- SC की निगरानी में बने हाई लेवल कमेटी
'छात्र न्याय के हकदार', राहुल गांधी की मांग- SC की निगरानी में बने हाई लेवल कमेटी
दिल्ली NCR
पंजाब पेपर लीक पर सियासत तेज, BJP ने आप के खिलाफ खोला मोर्चा
पंजाब पेपर लीक पर सियासत तेज, BJP ने आप के खिलाफ खोला मोर्चा
एग्रीकल्चर
कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा
कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
ABP NEWS
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
Embed widget