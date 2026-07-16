Who Is Andries Gous: अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट 2026 (MLC 2026) के एलिमिनेटर मुकाबले में वो हो गया, जो इससे पहले टी20 क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ. वाशिंगटन फ्रीडम ने 18.4 ओवर में एमआई न्यूयॉर्क के खिलाफ 267 रन चेज करके टी20 का सबसे बड़ा सफल रन चेज करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया. इस दौरान टीम की तरफ से 22 छक्के और 18 चौके लगे. टीम को जीत दिलाने में स्टीव स्मिथ और विकेटकीपर बल्लेबाज एंड्रिस गौस (Andries Gous) ने अहम किरदार अदा किया. दोनों के बल्ले से शानदार शतक निकले.

स्मिथ ने 48 गेंदों में 7 चौके और 9 छक्के लगाकर 110* रनों की पारी खेली, वहीं एंड्रिस गौस ने 51 गेंदों में 10 चौके और 12 छक्कों की मदद से 132 रनों की पारी खेली. स्मिथ को दुनियाभर के क्रिकेट फैंस जानते हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर एंड्रिस कौन हैं? जिन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई.

कौन हैं एंड्रिस गौस?

तो आपको बता दें कि एंड्रिस गौस एक अमेरिकन क्रिकेटर हैं. 2023 यानी मेजर लीग क्रिकेट के पहले सीजन से ही वह वाशिंगटन फ्रीडम के लिए खेल रहे हैं. एंड्रिस अमेरिका के लिए व्हाइट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट (वनडे और टी20 इंटरनेशनल) खेलते हैं.

Andries Gous becomes the first American batter in MLC to smash a century 💯 pic.twitter.com/nE23V2F6lv — Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 16, 2026

दक्षिण अफ्रीका में हुआ जन्म

गौस का जन्म 24 नवंबर, 1993 को दक्षिण अफ्रीका के शहर वेलकम में हुआ था. अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए अंडर-19 और घरेलू क्रिकेट खेला. उन्होंने 2024 में अमेरिका के लिए खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया.

एंड्रिस गौस का अंतर्राष्ट्रीय करियर

नजर डालें गौस के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो अब तक उन्होंने 14 वनडे और 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे की 14 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 31.15 की औसत से 405 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 83 रनों का रहा. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 26 पारियों में बैटिंग करते हुए गौस ने 30.80 की औसत और 142.85 के स्ट्राइक रेट से 770 रन स्कोर किए, जिसमें 6 फिफ्टी शामिल रही. उनका हाई स्कोर 81 रनों का रहा.

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